民雄鄉長盃慢速壘球錦標賽開打　12支勁旅同場競技

▲2024第二屆民雄鄉鄉長盃慢速壘球錦標賽 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024第二屆民雄鄉鄉長盃慢速壘球錦標賽，邀請全國勁旅隊伍計有12隊報名參加，並於10月27日開始初賽、複賽，鄉長林于玲期勉所有參賽隊伍都能盡興切磋球技、交流感情，也歡迎大家到嘉義縣棒壘球場感受慢速壘球的魅力。

賽事27日上午10時30分舉行開幕儀式，林于玲鄉長、涂文生鄉民代表會主席為表示活力展現，並和來賓一同開球，期勉所有隊伍奪得勝利戰績。

林于玲表示，慢速壘球不僅適合社區或社團參加，也是很適合上班族的運動，期盼透過青少年的鳳梨盃、成年人的鄉長盃等壘球運動引領，讓民雄鄉慢速壘球能夠成為全民運動。



民雄鄉民代表會涂文生主席表示，在鄉長與代表會的支持下，民雄鄉將會越來越有運動風氣，也歡迎鄉民闔家前往觀賽，親自感受球場每一球投出的尖叫與歡呼的趣味，更為自己心儀的隊伍加油喝采吧。

嘉義縣基層體育運動發展協會吳彩琴理事長說，本次商借良好、舒適的場地要讓球友盡情打球、揮灑汗水外，還設置亮點拍照區，要讓當天的賽事隊伍、來賓及家屬們拍照留念，感謝民雄鄉公所、民雄鄉民代表會的指導，嘉惠電力股份有限公司、黑龍蔭油、簡嘉億議員服務團隊、民雄金桔觀光工廠、小視時光文創廣告公司、阿美鳳梨等各單位共襄盛舉，讓這次運動賽事更是精彩豐富。



本次社會組預賽賽程採分組循環賽三取一，依據比賽成績分組取最終四強；複決賽採分組循環淘汰賽，取冠軍、亞軍、季軍。