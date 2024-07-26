民雄鄉長林于玲災後勘查　呼籲中央地方攜手助重建

▲▼民雄鄉長林于玲災後勘查 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受凱米颱風及外環流影響，帶來強大陣風及巨量雨勢造成嘉義縣民雄鄉轄內多處災損，不但路樹倒塌、障礙物橫行馬路，農民辛勤耕耘的農作物也遭受大面積損害，西昌.秀林村.東榮村等地出現嚴重淹水災情。民雄鄉長林于玲於25、26日分別至各地災區勘查災情，提供受災戶各項協助，期盼將傷害降至最低。也呼籲中央與地方共同合作，盡速減輕颱風凱米帶來的衝擊，也要讓鄉親盡快恢復日常。



鄉長林于玲25日會勘近牛稠溪堤防各村庄和各抽水站，確保每個抽水站正常運作，能即時疏解大量積水，金興村及福興村為免溢堤更宣導當地居民垂直撤離，並派人力前往支援積水地區。針對本次受災最嚴重的西昌村，林于玲鄉長更連續兩日進行視察，村長張家福表示，全村鄉親最盼望的是中央、在地政府及軍事單位能幫忙家園重建復原工作。



林于玲表示，財政部已做出9項稅務減免決定，將與各地國稅局和各縣市政府財稅單位共同合作，主動積極協助受災戶減輕稅務。而農作物受損的部分，農民朋友可使用農業部開發的農業天然災害現地照相App拍照上傳，留下受災證據讓你快速復耕。民眾亦可至社會局網站依災害救助相關規定申請災害救助金。對於相關資訊如有疑義可至民雄鄉公所洽詢。