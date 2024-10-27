台南銀髮族行動學苑創齡遊學成果展　黃偉哲鼓勵創造新高度

▲台南市銀髮創齡服務中心，社會局27日上午攜手台南市南瀛公教退休人員協會，於佳里區六里聯合活動中心辦理銀髮族行動學苑創齡遊學班成果展，黃偉哲市長、社會局長盧禹璁等人與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市在2024年9月起於新營區成立台南市銀髮創齡服務中心，社會局27日上午攜手台南市南瀛公教退休人員協會，於佳里區六里聯合活動中心辦理銀髮族行動學苑創齡遊學班成果展，黃偉哲市長在社會局盧禹璁局長及台南市南瀛公教退休人員協會陳榮雄理事長陪同下與長者互動，分享長者的各項成果。

現場安排68歲的退休校長范華亭以薩克斯風獨奏，輕快悠揚的曲目帶動現場歡樂氣氛，為成果展揭開精彩序幕。

民政局吳明熙副局長、學甲區公所張明寶代理區長、七股區公所李佳隆區長、佳里區公所林耿漢區長以及台南市議會林志展副議長、市議員方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡、吳通龍本人；另立法委員林俊憲、陳亭妃、郭國文、陳昆和議員等服務處代，與多位關心長者褔利的地方人士均到場參與，一起分享長者們的學習成果。

市長黃偉哲表示，台南市老人已突破35萬9千多人，占全市人口19.36％，因應超高齡社會來臨，台南市已做好準備，除已連續三年蟬聯長照服務涵蓋率六都第一外，遠見雜誌2024年大調查社福面向，台南市更是獲得六都第一的好成績，肯定台南市有完善的在地安老政策，現更朝向落實活躍老化、提升終身學習為目標；今看到行動學苑創齡遊學班的各位長者精神抖擻、活力滿滿，更是火力全開將所學技能完整呈現，跨越年齡框架創造銀髮新生活，是為高齡友善城市的最佳寫照。

歌曲教唱班歸仁分班79歲黃大哥表示，參與五個月的歌唱學習班，體會音樂的奧妙，除歌藝進步，整個人也變美變帥，愈唱愈年輕，希望課程不要結束能繼續學習下去；茶道班玉井分班80歲蔡大哥說，透過老師指導，瞭解製茶的歷程、茶具的使用、品茶的技巧，精益我茶道文化，不禁吟唱「台灣茶葉開奇花，盈室茶香笑語嘩；此景豈應天上有，人間也是人人誇」來表達對茶道課的喜愛；而太極氣功班永康分班62歲陳大姐則說，幸運遇到以輕鬆教學、散發正能量的老師授課，讓我想走出家門，一起與學員們做好自身健康管理，調身又調心，點亮我人生的心燈，最後還呼籲「年齡可以老、心態不能老」，歡迎長者一起加入行動學苑遊學班，一起創造年齡新高度。

社會局盧禹璁局長表示，台南市銀髮創齡服務中心，在今年4月份起即採行動學苑方式，將課程打包宅配到鄰近各區，深入偏鄉授課，具有相當的外展性，已在白河區、下營區、玉井區、佳里區等7區辧理完成書法班、茶道班、太極氣功班及歌唱技巧教學班等，辧理154場次、199位學員及3,426人次受益，成效相當良好，明年中心將加入青銀共學、生理健康計畫，希望多元化、全方位的服務能鼓動更多銀髮族走出家門，加入學習行列，繼而參與公共事務，創造健康、活躍、終身學習的第三人生。

社會局說明，台南市銀髮創齡服務中心位於台南市新營區信義街24-2號，洽詢專線06-6321138，服務時間為早上8時30分至下午5時30分，歡迎市民到創齡中心參觀、交流、諮詢，加入終身學習行列。