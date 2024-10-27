長榮航空城市觀光馬拉松「總統府前開跑」　逾2.4萬跑者齊聚

▲長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前開跑，超過2.4萬海內外跑者參加。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

2024長榮航空城市觀光馬拉松今(27)日在總統府前盛大開跑，超過2萬4000名海、內外跑者齊聚，其中近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會認證接軌全球標準的賽事，成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今清晨在總統府開跑，超過2.4萬人齊聚響應，其中今年共吸引近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。長榮航太也攜手台灣、日本及美國約30位合作夥伴組成跨國團隊共襄盛舉，並特製紀念跑衣，創造珍貴回憶。

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長榮航空為鼓勵跑者挑戰自我，除提高全馬及半馬的男女冠軍獎金，國內全馬男女排名第一名還特別加碼送出長榮航空全球不限航點經濟艙機票一張。其中全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者Eva Mure以2小時57分38秒奪得冠軍。

台灣好手紛紛衝出佳績，半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒成績收下冠軍，而女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半程馬拉松六連霸。賽後曹純玉表示，「剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上今天天氣較炎熱，對成績沒有到非常滿意，不過還是很開心能夠完成六連霸。」

▲長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前開跑，超過2.4萬海內外跑者參加。（圖／長榮航空提供）

至今已推展3年的10公里「幼苗組」，男子組由李簡念宸以36分08秒衛冕冠軍，突破上屆36分26秒的成績，也是10公里成人組第11名；女子組冠軍戴采潔則跑出41分38秒，是10公里成人女子組第5名。

奧地利選手Franz Gugenberger現任薩爾茲堡田徑協會副會長，為一位熱愛馬拉松的資深跑者。至今已跑遍全球包括大溪地、南非、挪威等地34場馬拉松賽事。為尋找一場獨特且未曾踏足過的城市完成馬拉松生涯告別賽，最終選擇了從未探索過的台北，參加長榮航空城市觀光馬拉松，為他的馬拉松生涯畫上完美的句點。

為歡慶長榮航空台北-青森航線，將於10月29日開始提供每周3班的定期航班，青森縣廳從日本空運來台新鮮蘋果，經由遊戲與跑者分享蘋果，更加碼贈予各組冠軍一大盒青森蘋果。