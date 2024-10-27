　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空城市觀光馬拉松「總統府前開跑」　逾2.4萬跑者齊聚

▲▼長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前開跑，超過2.4萬海內外跑者參加。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前開跑，超過2.4萬海內外跑者參加。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

2024長榮航空城市觀光馬拉松今(27)日在總統府前盛大開跑，超過2萬4000名海、內外跑者齊聚，其中近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會認證接軌全球標準的賽事，成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今清晨在總統府開跑，超過2.4萬人齊聚響應，其中今年共吸引近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。長榮航太也攜手台灣、日本及美國約30位合作夥伴組成跨國團隊共襄盛舉，並特製紀念跑衣，創造珍貴回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空為鼓勵跑者挑戰自我，除提高全馬及半馬的男女冠軍獎金，國內全馬男女排名第一名還特別加碼送出長榮航空全球不限航點經濟艙機票一張。其中全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者Eva Mure以2小時57分38秒奪得冠軍。

台灣好手紛紛衝出佳績，半程馬拉松男子組由周庭印以1小時08分57秒成績收下冠軍，而女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半程馬拉松六連霸。賽後曹純玉表示，「剛比完柏林馬拉松，身體有點疲憊，加上今天天氣較炎熱，對成績沒有到非常滿意，不過還是很開心能夠完成六連霸。」

▲▼長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前開跑，超過2.4萬海內外跑者參加。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空城市觀光馬拉松在總統府前開跑，超過2.4萬海內外跑者參加。（圖／長榮航空提供）

至今已推展3年的10公里「幼苗組」，男子組由李簡念宸以36分08秒衛冕冠軍，突破上屆36分26秒的成績，也是10公里成人組第11名；女子組冠軍戴采潔則跑出41分38秒，是10公里成人女子組第5名。

奧地利選手Franz Gugenberger現任薩爾茲堡田徑協會副會長，為一位熱愛馬拉松的資深跑者。至今已跑遍全球包括大溪地、南非、挪威等地34場馬拉松賽事。為尋找一場獨特且未曾踏足過的城市完成馬拉松生涯告別賽，最終選擇了從未探索過的台北，參加長榮航空城市觀光馬拉松，為他的馬拉松生涯畫上完美的句點。

為歡慶長榮航空台北-青森航線，將於10月29日開始提供每周3班的定期航班，青森縣廳從日本空運來台新鮮蘋果，經由遊戲與跑者分享蘋果，更加碼贈予各組冠軍一大盒青森蘋果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／板橋電梯大怒神！女與10歲姪子「2樓墜1樓」
快訊／嘉義連2震！14:28規模4.5地震　8縣市有感
快訊／14:19嘉義中埔規模4.8「極淺層地震」　最大震度4
快訊／7縣市大雨特報　下到入夜
快訊／大樓停車電梯變大怒神！　2住戶重摔
蘇丹屠村124人遭虐殺！　遺體擺滿地
樂天女孩「感謝祭」！　一排美腿畫面太香

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／嘉義連2震！14:28中埔規模4.5地震　8縣市有感

快訊／14:19嘉義中埔規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／7縣市大雨特報　下到入夜

長榮航空城市觀光馬拉松「總統府前開跑」　逾2.4萬跑者齊聚

幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

吃路邊攤也AA制！她喊小氣分手了　兩派戰翻：就只是正常人

二航廈傳火警！桃機：輸送帶設備異常「滾輪磨擦引燃防護網」

全台唯一「政府機關隱藏版土地公廟」　指點一數字竟中獎

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

天母萬聖節搗蛋鬼塞爆街頭　小朋友扮「寶箱怪、檳榔攤」

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

快訊／嘉義連2震！14:28中埔規模4.5地震　8縣市有感

快訊／14:19嘉義中埔規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／7縣市大雨特報　下到入夜

長榮航空城市觀光馬拉松「總統府前開跑」　逾2.4萬跑者齊聚

幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

吃路邊攤也AA制！她喊小氣分手了　兩派戰翻：就只是正常人

二航廈傳火警！桃機：輸送帶設備異常「滾輪磨擦引燃防護網」

全台唯一「政府機關隱藏版土地公廟」　指點一數字竟中獎

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

快訊／板橋電梯大怒神！婦與10歲姪子「2樓墜1樓」　腿部骨折送醫

周萬來週一司委會備詢藍嗆集結　綠委：別藉勢藉端秀肌肉

百年宮廟結合現代舞團蹦火花　木柵集應廟推廣藝術家駐點計畫

187cm韓男神台灣跳「三振舞」　吐露人生低潮「險放棄當演員」

直擊台灣虎航「日本岡山－高雄」今首航　民眾讚：赴日選擇更多了

快訊／嘉義連2震！14:28中埔規模4.5地震　8縣市有感

《浪漫這一家》珉豪、孫娜恩化身銀幕情侶　池珍熙久違出演喜劇大獲好評

周杰倫幕後助手推「台灣歷史故事影集」　30年經驗超狂背景曝光！

周潤發演《賭神》藏內幕！　爆紅引江湖黑道關注…導演王晶全說了

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

生活熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

康芮颱風進逼　粉專：歐洲模式預測「周五前後從花蓮登陸」

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

「小小店長」體驗是假的！專騙爸媽　警提醒：勿加不明群組

只穿紅內褲！「20歲裸女」閒逛新竹城隍廟商圈

康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地

康芮「西修」最新預測路徑曝光！　專家警告不可輕忽

康芮挑戰中颱上限「周三到周五最靠台灣」　高壓東退程度牽動侵台

黎雨青律師函疑造假被抓包　急關臉書

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台積電運動會「一疊鈔票」沒人撿！全場曝原因

明變天「北東陰雨」　康芮颱風是否侵台「下周三北轉角度成關鍵」

更多熱門

相關新聞

清水馬拉松嘉年華登場　2千人開跑

清水馬拉松嘉年華登場　2千人開跑

台中市議會議長張清照為推廣全民運動主辦「清水馬拉松嘉年華會」已邁入第七屆，今年有多達2000多人報名，從老到少都有，除最年長75歲之外更有5歲的小選手來參賽，最特別是親子總動員組別數大增，年輕父母推著嬰兒車、或帶幼兒一起跑步，讓健身慢跑成為運動時尚。

長榮航攜手空巴永續飛航　砸百億美元引進33架新機、減少25％燃油

長榮航攜手空巴永續飛航　砸百億美元引進33架新機、減少25％燃油

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找

68歲台灣馬拉松之父中風！毅力復健半年能走

68歲台灣馬拉松之父中風！毅力復健半年能走

首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

關鍵字：

長榮航空城市觀光馬拉松

讀者迴響

熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

味全保護名單討論中　森榮鴻離隊

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退...網震驚

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面