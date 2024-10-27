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「小小店長」體驗是假的！專騙爸媽　警提醒：勿加不明群組

▲海底撈在臉書粉專張貼防詐騙通知。（圖／翻攝店家網頁）

▲海底撈在臉書粉專張貼防詐騙通知。（圖／翻攝店家網頁）

記者楊惠琪／台北報導

「想要成為小小店長嗎」、「小小店長體驗日」，近期不少家長反映在臉書或是IG限時動態看到許多假冒名店的體驗活動廣告，包括連鎖餐飲、超商、航空公司，甚至連消防局也受害，一旦點選廣告連結，會被要求填寫個資、加入不明的Line群組。警方提醒，這是新的詐騙手法，專門鎖定爸媽，先以孩子活動為誘餌，再引導進入投資群組騙取資金。

疑似詐騙新手法的小小店長體驗活動，近期在媽媽社團掀起討論。有家長說，在網路上看到海底撈的「小小撈麵師」體驗活動，原本要幫孩子報名，結果不但要私訊填個資，還要另外加Line，覺得流程太麻煩就放棄，後來打電話到海底撈問店家，才知道根本是詐騙。

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除了在臉書、IG投放廣告外，詐騙集團也會以臉書粉絲團或一頁式網頁，宣傳各種小小店長職場體驗活動，包括海底撈、麥當勞、藏壽司、長榮航空、台灣大哥大等都被冒名，甚至假冒台中市消防局推出「小小消防員」體驗活動，讓店家和縣市政府紛紛張貼公告澄清，提醒民眾不要誤信詐騙廣告。

新北市三峽警分局副分局長林子翔表示，「假投資詐騙」目前仍是詐騙排行榜第一名，多數手法仍以名人或名店為幌子，在臉書、IG及YT頻道刊登廣告，誘騙民眾點選加入為大宗，為了吸引相對有經濟能力的家長關注，刻意包裝成「小小店長」及「職人體驗營」，就是要專門騙爸媽上鉤。

林子翔說明，這類詐騙廣告都會要求使用者先私訊，對方可能冒名「某某媽媽」，在告知活動與報名資訊後，誘導填寫相關個資，接著還會要求另外加入不明的Line群組，也就是投資群組，最終目的就是要誘騙民眾去投資。

林子翔提醒，家長若要幫孩子報名各種體驗活動或營隊，應留意是否店家官網所公告，若有疑慮一定要致電店家查詢，此外，網路上要求填寫或蒐集個資的訊息，建議不要理會，也不要任意點選飆股連結，或是加入各類投資群組，更不要加入不明的 LINE好友、群組或社群。

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