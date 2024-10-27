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8歲女童「搖滾台中」走失　主動找警察與辣媽會合

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲8歲女童不慎與母親走散，主動尋求警方協助，順利與母親會合。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府本週末在文心森林公園舉辦「搖滾台中」活動，吸引8萬搖滾迷共襄盛舉，1名張姓女子昨（26）日帶著8歲女兒朝聖，因現場人潮眾多，女童不慎走散，還好女童謹記媽媽叮嚀的「遇到困難就找警察」這句話，在警方協助下，女童順利跟張女會合。

台中市第四警分局指出，本次搖滾盛會「搖滾台中」首度與日本富士搖滾音樂祭合作，打造台日音樂交流平台，適逢週末假期，昨日湧進8萬人潮，警方出動近百名警力與義交，針對場外出入口加強人、車疏導；場內設置定點警察服務站，並機動編排防趴竊、防踩踏小組。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲「搖滾台中」活動昨湧進8萬人潮。（圖／記者白珈陽翻攝）

張姓女子昨天帶著國小二年級的女兒到現場朝聖，不過現場人潮實在太多，女童不慎與張女走散，幸好女童相當鎮定，想起媽媽曾說的「遇到困難危險就去找警察」，員警獲知女童走失，先是耐心安撫，詢問相關資訊後，協助母女在警察服務站重逢。

張女不好意思地說，自己太專注在音樂的氛圍裡，沒注意到身旁的女兒已經不見，還好女兒謹記她說的話，尋得警方協助。

第四警分局長陳祥麟表示，每年吸引上萬樂迷與會的「搖滾台中」，是台中的一大盛事，為了讓民眾能盡情地享受音樂節的歡樂氣氛，請市民務必遵守主辦單位和警察的指示，讓活動圓滿順利落幕。

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