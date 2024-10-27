快走不發胖！師大研究「中斷久坐」是關鍵　專家3招拯救健康

▲久坐暗藏肥胖風險，學者提出三招拯救健康，包括快走。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

久坐暗藏體重增加和肥胖風險，也引發民眾關注。台師大研究證實，透過中斷久坐有助於分泌腸道荷爾蒙，可幫助身體代謝和增加能量消耗，並提出利用三招為健康帶來正向影響，包括規律性的短時間身體活動，每天至少累積半小時身體活動，或利用站立降低久坐時間，也可透過神經肌肉電刺激，降低久坐的負面影響。

現代社會對電腦等3C產品依賴越來越重，也導致久坐成為上班族或民眾常態。研究專長為「久坐行為和健康」的台師大體育與運動科學系副教授陳勇志表示，腸道荷爾蒙在人體代謝和食慾控制中扮演著至關重要角色，具有抑制食慾效果，也是控制體重關鍵因素之一，如何在不侵入治療（縮胃手術或服用藥物）前提下，提高該族群餐後腸道荷爾蒙濃度，是自己的研究焦點。

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陳勇志在英國巴斯大學進行博士後研究期間，招募坐式生活型態的中央型肥胖中年人（51±5歲），比較長時間久坐（5.5小時久坐）和中斷久坐（每20分鐘進行2分鐘快走，5.5小時累計30分鐘身體活動），兩種型態者對腸道荷爾蒙影響。研究結果發現，中斷久坐能顯著增加餐後腸道荷爾蒙的濃度，顯示即使是低強度的中斷久坐身體活動，也能和連續性運動、臨床手術和藥物服用一樣，有助於增加腸道荷爾蒙濃度。

陳勇志返台到台師大任教後，也蒐集台灣人資料進行研究，雖然東西方人種不同，但研究結果也和在英國巴斯大學的研究結果相同，並進一步比較體重正常和體重過重族群間的差異，研究結果日前被國際期刊接受刊登。

除了中斷久坐研究，陳勇志另一項研究探討站立和神經肌肉電刺激，該項研究招募年輕健康成年人（28 ± 9歲）進行三種不同實驗，分別為2小時久坐、2 小時連續站立和2小時自選舒服強度的股四頭和小腿肌的電刺激（NMES）。發現2小時連續站立和自選舒服強度的下肢電刺激，都可有效增加能量消耗。陳勇志分析，這代表低強度的主動（例如站立），和被動肌肉收縮（如電刺激）方式，可立即增加能量消耗和提升胰島素敏感度。

根據上述兩項研究結果，陳勇志歸納三種方式來中斷久坐改善健康品質。首先是規律性的從事短時間身體活動，建議每20到60分鐘，進行2到5分鐘快走來中斷久坐，累積30分鐘身體活動，像是簡單走動、離開座位倒杯水或上下爬樓梯，也是中斷久坐方式。

陳勇志表示，其次可以在辦公室使用升降桌，或利用站立方式降低久坐時間，也可以透過神經肌肉電刺激，藉由被動方式進行肌肉收縮。上述三種方式都可應用在因工作需要長時間久坐的情況，幫助大家降低久坐的負面影響。

不過，陳勇志也提醒，站立時間長度因人而異，而神經肌肉電刺激要選擇自我感覺舒服強度，並避免在心臟附近和有傷口的肌肉使用，且有神經肌肉感覺問題的民眾也不適合。

對於想減重瘦身民眾，陳勇志認為，最好方式還是「少吃多動」，尤其是少吃，因為一個便當熱量500大卡，大概就要運動50分鐘才能消耗，控制飲食才是減重最有效策略。