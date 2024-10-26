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東北季風、康芮颱風夾擊　下周一變天轉濕涼「降雨熱區曝」

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▲今天至明天白天上午多雲到晴，午後熱對流發展，有機會局部雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，今天至明天白天維持偏東風環境，整體空氣較為暖濕，有點類似像夏天，上午多雲到晴，午後熱對流發展，有機會局部雷雨，有些地方降雨延續到晚間。白天各地高溫30至32度或以上，夜晚清晨稍涼，空曠地區夜間較有些涼意。

下周一開始新一波東北季風增強，吳聖宇表示，康芮颱風靠近台灣東南海域並且逐漸北轉，外圍風場有可能讓東北季風強度更明顯。從下周一到周四、周五迎風面包括新竹以北到宜蘭、花蓮，可能比較容易下雨，降雨強度要看康芮颱風的距離遠近程度，再觀察。

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他說，康芮颱風周末距離台灣仍然較遠，還不會對台灣的天氣有所影響，目前的預報資料仍顯示，未來有高機率在台灣東南方遠海逐漸北轉，經過琉球群島後，繼續向日本附近海面移動，直接影響台灣的機會仍低。

▲▼潭美、康芮颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲潭美、康芮颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

吳聖宇表示，康芮颱風下周經過台灣東方海域北上的過程，外圍風場有可能讓台灣附近的東北季風更為加強，迎風面降雨機率高，沿海風力增大，也可能讓東北季風帶動冷空氣南下的程度較為加大，溫度又比較明顯轉涼機會。後續康芮颱風實際的轉向角度，以及跟台灣之間的距離遠近，還有變化空間。

潭美颱風繼續往海南島、越南近海移動，吳聖宇指出，下周一之後有可能減速，且向東迴轉再度往南海中部移動。發展條件轉差，強度將會顯著減弱，可能在南海減弱為熱帶性低氣壓，預期對台灣的天氣不會再有明顯影響。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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