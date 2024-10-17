2024寵物經濟論壇　暢談寵物經濟的再發展與前瞻趨勢

▲義守大學與中華醫事科技大學，17日下午在中華醫大聯手舉辦「2024寵物經濟論壇」，邀請產官學代表共同探討未來的產業發展方向，吸引眾多學生參與。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

寵物經濟已成為台灣產業的亮點，特別受到年輕學子創業與就業的青睞，義守大學與中華醫事科技大學，17日下午在中華醫大聯手舉辦「2024寵物經濟論壇」，邀請產官學代表共同探討未來的產業發展方向，並加入「爬蟲類新世紀展望」的議題，吸引眾多學生參與。

主辦人、義守大學前副校長李梁堅表示，自2023年首屆論壇以來，各方業者、學者與官員的互動凸顯了寵物經濟在國內的快速發展。隨著養寵人口的增加以及少子化現象的影響，年輕人對寵物的照顧及養護方式有了顯著的變化，涵蓋範圍從寵物服裝、美容、SPA、醫療、旅館、玩具、餐飲，到心理照顧及殯葬服務，均展現出創新的經營模式，使得寵物經濟市場面臨更為多元且競爭激烈的挑戰。

此外，隨著動保法規的逐步修訂，如何跟上國際發展的趨勢，考量國內文化及特性，亦是未來發展的重要課題。論壇將深入探討寵物機構大型化及連鎖化服務的現象，幫助業者掌握經營主軸及轉型策略，並促進跨域經營的綜效產出。

在2024年的論壇中，除了延續2023年的成果，並增加寵物相關產品的展示，促進更多互動交流和實務體驗，並邀請更多學校教授參與論文發表及實務討論，以提升論壇的參與深度與廣度。