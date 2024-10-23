暗戀男曾加LINE！她隔超久才知「看這名單」扼腕　用戶都驚呆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不知道LINE「1功能」，竟然錯過暗戀的人加LINE！有女網友貼出一張截圖，「『您可能認識的人？』一直以為這功能是像FB那樣，是用演算法取周遭的人推薦給你加好友」，結果無意間爬相關文章才知道，原來那一整排全都是已加自己好友的人，「看了一下裡面有親戚、多年網友、前同事、主管…甚至是之前暗戀的人」，令她直呼扼腕。

有妹子在Dcard發文「LINE的這個功能」，貼出她的「您可能認識的人」頁面截圖，說她一直以為這是像FB一樣，是演算法推薦的好友名單，後來無意間爬到相關文章才知道，原來那些都是加自己好友的人。看了一下，除了親戚、多年網友、前同事、主管，竟然還有之前暗戀的人

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原PO就震驚，「有些都加我好多年了…我都沒按同意…」而且因為她有開阻擋陌生人訊息，或許有人曾經加她好友，甚至有丟訊息，但她都沒收到，擔心不知道的人應該會覺得她很失禮。

她就直嘆，除了主管和同事可能漏訊有點不妙外，很扼腕漏掉暗戀對象加好友，「原來他有加我好友，或許還曾經密過我，但我卻可能在不知情的情況下，不讀不回。」現在她想把一些好友加回來，但不知道這時才同意，對方那會不會跳通知。

貼文引發話題，不少人也驚呼，「完蛋…我公司主任在那個名單裡欸！我都沒理他」、「這絕對是我今年得到最震驚的訊息／資訊」、「我裡面有超多不認識的人，所以一直以為是隨便推薦的」、「好尷尬，同事在裡面，還以為他沒加我，之前資料都麻煩別人傳給他」、「我第一次知道…默默的看那一欄有好多名單，哭欸！」

還有過來人表示，「我也是開阻擋陌生人，之前就發生過分組報告組員加我要討論我完全不知道，他內向也沒當面跟我說，還好我主動去問他，不然他可能要自己做完了。」也有網友補充，「有些人可能不是主動加你的，LINE有個功能，是自動加入手機聯絡人，如果對方有打勾且有存你的電話號碼，LINE會幫他加好友。」

據LINE支援中心說明，顯示在「您可能認識的人？」名單的帳號，就是將自己加入好友的用戶，會顯示加入方法的情況包括3種，對方透過「電話號碼」、「行動條碼」或「LINE ID」將自己加入好友；至於不顯示加入方法的情況有2種，分別是「您與對方用戶加入同一群組，對方經由群組內將您加入好友」、「您的好友A向其好友B分享了您的『聯絡資訊』後，好友B透過聯絡資訊將您加入好友」。