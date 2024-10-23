　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暗戀男曾加LINE！她隔超久才知「看這名單」扼腕　用戶都驚呆

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不知道LINE「1功能」，竟然錯過暗戀的人加LINE！有女網友貼出一張截圖，「『您可能認識的人？』一直以為這功能是像FB那樣，是用演算法取周遭的人推薦給你加好友」，結果無意間爬相關文章才知道，原來那一整排全都是已加自己好友的人，「看了一下裡面有親戚、多年網友、前同事、主管…甚至是之前暗戀的人」，令她直呼扼腕。

有妹子在Dcard發文「LINE的這個功能」，貼出她的「您可能認識的人」頁面截圖，說她一直以為這是像FB一樣，是演算法推薦的好友名單，後來無意間爬到相關文章才知道，原來那些都是加自己好友的人。看了一下，除了親戚、多年網友、前同事、主管，竟然還有之前暗戀的人

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就震驚，「有些都加我好多年了…我都沒按同意…」而且因為她有開阻擋陌生人訊息，或許有人曾經加她好友，甚至有丟訊息，但她都沒收到，擔心不知道的人應該會覺得她很失禮。

她就直嘆，除了主管和同事可能漏訊有點不妙外，很扼腕漏掉暗戀對象加好友，「原來他有加我好友，或許還曾經密過我，但我卻可能在不知情的情況下，不讀不回。」現在她想把一些好友加回來，但不知道這時才同意，對方那會不會跳通知。

貼文引發話題，不少人也驚呼，「完蛋…我公司主任在那個名單裡欸！我都沒理他」、「這絕對是我今年得到最震驚的訊息／資訊」、「我裡面有超多不認識的人，所以一直以為是隨便推薦的」、「好尷尬，同事在裡面，還以為他沒加我，之前資料都麻煩別人傳給他」、「我第一次知道…默默的看那一欄有好多名單，哭欸！」

還有過來人表示，「我也是開阻擋陌生人，之前就發生過分組報告組員加我要討論我完全不知道，他內向也沒當面跟我說，還好我主動去問他，不然他可能要自己做完了。」也有網友補充，「有些人可能不是主動加你的，LINE有個功能，是自動加入手機聯絡人，如果對方有打勾且有存你的電話號碼，LINE會幫他加好友。」

據LINE支援中心說明，顯示在「您可能認識的人？」名單的帳號，就是將自己加入好友的用戶，會顯示加入方法的情況包括3種，對方透過「電話號碼」、「行動條碼」或「LINE ID」將自己加入好友；至於不顯示加入方法的情況有2種，分別是「您與對方用戶加入同一群組，對方經由群組內將您加入好友」、「您的好友A向其好友B分享了您的『聯絡資訊』後，好友B透過聯絡資訊將您加入好友」。

ET快訊
家裡有「2大吃電怪獸」　她哭見1萬5電費
周杰倫黃牛票喊到6萬！蔣萬安笑「好多朋友沒搶到」　下令加強查
快訊／1地區明雨量達停班課標準！
熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖爆可愛」爽用到明年
南韓：北韓部隊3000人已抵俄國
「爬大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」　5.2萬人響應！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達星座運勢】獅子座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】雙子座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】金牛座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】牡羊座　10.23~10.29

「行人優先區」時速超過60就扣牌！她質詢交通局批：一問三不知

睡到一半「調情完超想要」　男友1舉動傻眼！妹子怒：很受傷

創造你的專屬鎧美拉！2024臺北數位藝術節21件跨域作品＆互動遊戲等你來挑戰

快訊／1地區明雨量達停班課標準！劇烈豪雨啟動　共伴雨彈炸2天

彰化傳出本土登革熱首例「發病前曾到中和」　接觸者皆無症狀　

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

萬聖節扮成小紅帽＆大野狼　鋒利爪子＋大肚子神還原！

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

【瑪法達星座運勢】獅子座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】雙子座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】金牛座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】牡羊座　10.23~10.29

「行人優先區」時速超過60就扣牌！她質詢交通局批：一問三不知

睡到一半「調情完超想要」　男友1舉動傻眼！妹子怒：很受傷

創造你的專屬鎧美拉！2024臺北數位藝術節21件跨域作品＆互動遊戲等你來挑戰

快訊／1地區明雨量達停班課標準！劇烈豪雨啟動　共伴雨彈炸2天

彰化傳出本土登革熱首例「發病前曾到中和」　接觸者皆無症狀　

【瑪法達星座運勢】處女座　10.23~10.29

不斷更新／兄弟換四番奏效　陳子豪建功首局2比0領先

【瑪法達星座運勢】獅子座　10.23~10.29

叔父遭搶「主嫌自戕身亡」共犯判7年8月！丟丟妹首回應　認：很久沒回家

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　10.23~10.29

SOGO周年慶拚業績121億元　刷中信聯名卡享14％優惠

【瑪法達星座運勢】雙子座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】金牛座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】牡羊座　10.23~10.29

台北直直撞！　戰神主場開幕周李英宏熱力開唱

北美浣熊蹲馬桶「埋頭撈水」　毛掌沾濕...秒往爸身上擦XD

生活熱門新聞

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

快訊／潭美颱風共伴效應發威！將啟動「劇烈豪雨作業」

今「霜降」！　命理師點名：7生肖大紅大紫、運勢最強

演唱會釀黃牛慘案　李遠：越來越討厭周杰倫

沒搶到周杰倫的看過來！他原價釋出「8張」

店還沒開幕！林口出現「超肥公嬤陣法」擠成一團

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

周杰倫演唱會開搶　立委：可預料慘況

早餐15元！他省吃儉用「爸媽1句話」50萬歸零

更多熱門

相關新聞

不敢關LINE「1功能」　他崩潰：從早吵到晚

不敢關LINE「1功能」　他崩潰：從早吵到晚

多數台人都是用LINE當做溝通工具，但有些功能令用戶反感。就有家長表示，小孩班上家長建了個交流群，群裡有位幹部，每天都不斷地用「1功能」，讓人超困擾，因為靜音模式根本沒用，如果關掉功能，又可能會不小心漏掉其他重要訊息。貼文一出，有人秒點頭共鳴，「超討厭LINE的@all功能。」

超紅心測幫你偷窺自己！你可能有不為人知的這一面

超紅心測幫你偷窺自己！你可能有不為人知的這一面

交友「加LINE聊不起來」　過來人曝改加1款APP

交友「加LINE聊不起來」　過來人曝改加1款APP

想讓職場更順利　需理解5件事

想讓職場更順利　需理解5件事

LINE代幣價格要調整了！「台灣新價格」曝光

LINE代幣價格要調整了！「台灣新價格」曝光

關鍵字：

LINE社交媒體人際關係意外發現網友驚呼

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

還有機會！周杰倫大巨蛋秒殺　釋票時間曝光

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

周杰倫演唱會一開賣就卡住！　「驚現403畫面」網曝原因

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

周杰倫開賣創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面