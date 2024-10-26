憂重演梨泰院踩踏！首爾聖水洞「700人擠爆」　Prada活動急喊卡

▲ 聖水洞因Prada活動塞爆。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

南韓首爾梨泰院洞2022年10月29日因參與萬聖節活動的民眾擠進一條小巷引發踩踏慘劇，造成159人死亡。時隔2年後接近萬聖節之際，首爾城東區聖水洞又因Prada舉辦活動，有逾700人擠進一條小巷內。由於擔心重演梨泰院踩踏意外，官方緊急宣布活動取消。

據韓媒報導，首爾城東區聖水洞的「Candy Seongsu」24日準備舉行Prada活動，原定於晚間8時開始，但早在活動前一小時，周邊道路便湧入大量人群，聚集在狹窄的道路上，影響交通與秩序。現場估計有700人聚集，附近道路也因人群賭塞而發生了公車與車輛輕微擦撞事故。而出席活動的藝人包括Karina、邊佑錫等，卻因現場過度擁擠無法下車，只能直接返回。

當地警方自傍晚6時40分便接到多起報案，群眾因擁擠造成安全事故的通報頻傳，現場人群幾乎占滿整條道路，擁擠不堪。由於擔憂引發安全隱憂，主辦方最終決定，原定持續到凌晨1時的活動提前於晚間10時45分結束，明星牆拍攝環節也因此被取消。

城東區區長鄭元吾在社群網站X上表示，出於安全考量，經與城東警察署署長及相關單位負責人商討，區政府建議活動主辦方提前結束活動，以降低事故風險。

鄭元吾也提到，由於該活動並不屬於需事先向地方政府報備的活動，因此區政府未接獲事前申報。他說明，活動場地位於市區公車總站附近，加上晚間下班車流，交通壅塞嚴重，安全隱患逐漸加劇，活動不得不提前結束，希望現場民眾能理解，這是為了大眾安全而做出的決定。

警方提到，主辦方雖聘請保全負責管理現場秩序，但面對如此龐大的人潮，保全公司應對還是明顯不足，且主辦方並未考慮到室外明星牆可能引發短時間內大量人群聚集的安全風險。

根據南韓法規，活動若派駐大量保安人員，須向轄區警察署報備，雖然主辦方已在活動前向城東警察署報備，但當晚現場混亂已構成安全隱患，警方也隨即加派人員到場協助。

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