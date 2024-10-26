看周杰倫方法+1！104列大巨蛋職缺　狂收履歷數曝光

▲天王周杰倫12月將在大巨蛋開唱，門票一票難求。（翻攝周杰倫Instagram）

圖文／鏡週刊

周杰倫睽違7年在台開唱，12月在台北大巨蛋的演唱會共15萬張門票銷售一空，一票難求。不少買不到票的網友發起搞笑活動，如「爬下水道聽周杰倫」，還有網友乾脆應徵大巨蛋工作人員，公關公司也證實，一天收到超過150份履歷。

周杰倫演唱會引起全台熱搶，根據拓元售票系統統計，開票時同時有89萬人湧入售票系統，搶買15張門票，不少向隅的歌迷四處尋找進場看演唱會的方式，還有網友搞笑發起活動，開玩笑表示要爬進大巨蛋下水道聽演唱會，下水道若滿了就改通風管，臉書活動頁面引來萬人響應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而求職網104人力銀行搭上這波周董熱潮，在臉書分享3個大巨蛋的職缺，表示沒搶到周杰倫演唱會不一定要爬下水道入場，成為大巨蛋工作人員也是一個入場機會。

人力銀行目前開徵的3個職缺分別為，時薪制的大巨蛋服務台人員、大巨蛋假日活動清潔人員，時薪為200至220元之間，以及月薪制度的夜班保全，月薪資為4萬4。

對此，公關公司證實，目前已陸續收到150封履歷投遞，會以嚴格謹慎的方式篩選職缺人選。



更多鏡週刊報導

賣周杰倫黃牛票夫妻遭逮 「巨乳人妻奢華生活起底」演唱會都坐前排

周杰倫演唱會搶票為何不推實名制？ 網友欲言又止「這水太深」

周杰倫大巨蛋賣票後首PO文！1句話回覆阿信 粉絲：真的要哭