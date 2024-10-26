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《黑白大廚》症候群！生意太好飲食不正常　50歲廚師三高全中

▲▼廚師三餐不正常愛吃美食，血糖失控罹患糖尿病 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廚師三餐不正常愛吃美食，血糖失控罹患糖尿病。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

南韓實境節目《黑白大廚》最近引爆超高討論，掀起國人排隊吃美食或動手下廚的熱潮，但小心吃太多恐罹患糖尿病。大甲李綜合醫院最近有患者是廚師或賣小吃的夜市攤販，檢查發現都是有高血糖、高血脂，其中一名50歲的廚師，平時愛吃美食又飲食不正常，身體不適才到院檢查，結果發現糖化血色素飆高逾10%，已是正常值的2倍多。

新陳代謝科醫師陳昱瑋指出，門診中有患者是自行開店的廚師或擺夜市賣小吃的攤販，平時在正常用餐時間皆忙著出餐給客人，自己無法正常用餐，經常在忙完才吃飯，長期飲食不正常，又喜歡吃美食、高熱量食物的情況下，忽略了自己的健康，等到身體不適就醫，才發現自己血糖過高，罹患糖尿病，甚至有高血脂、高血壓的病症。

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陳昱瑋表示，廚師在忙碌烹煮時，千萬不要餓太久，如果已經罹患糖尿病，正在用藥、使用胰島素治療，餓過久會增加低血糖的風險，如果沒有時間吃飯，建議可以喝豆漿或是牛奶補充蛋白質，不要讓自己過餓。他強調，廚師的工作環境通常比較悶熱，流汗過多如果沒有補充水分，會容易脫水導致血糖升高。

▲▼廚師三餐不正常愛吃美食，血糖失控罹患糖尿病 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫師呼籲民眾，盡量少吃勾芡、加工類食物，改以原形食物為主進食。（圖／記者游瓊華翻攝）

大甲李綜合醫院糖尿病衛教師鄭惠文說，一名50歲的廚師，平時愛吃美食又飲食不正常，忙碌之餘還要照顧年邁的父親，長時間飲食不正常，後來因心臟不舒服就診，檢查後才發現不只血脂、血壓過高影響心臟，還發現糖化血色素飆高逾10%，是正常值的近2倍，請患者遵照醫囑服藥，同時進行衛教，建議改善飲食方式及生活型態。

另外，還有一名40多歲的上班族體重過重而感到身體不適就醫，營養師張詩宜透露，患者一開始依照營養師的方式控制飲食，體重也逐漸下降，但是後來沒有再依照建議飲食，體重一下子回彈，追問之下，患者喜歡喝有甜的飲料，自己當飲料調製員，把各式果汁加入無糖氣泡水中，調製各種飲品，沒想到血糖失控，檢查發現血糖空腹值是正常的4倍多，高達438 mg/dL，而且飲食不正常，雖然故意早餐吃很多選擇中午不吃飯，但下午卻吃點心，下班後跟著家人吃晚餐或消夜，讓體重降不下來，血糖也無法獲得控制。

陳昱瑋建議，不讓身體造成負擔，盡量少吃勾芡、加工類、焗烤的食物，盡量以原形食物為主，在烹煮時盡量少油、少鹽，比較甜的醬料也要少用，如果要增添食物的味道，可以用辛香料代替增加食物的風味，才能減輕身體的負擔，如果要吃消夜，以選擇輕食、低熱量的食物為主，才不會造成腸胃負擔及血壓過高。

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