快訊／支持陸商務部對台進一步措施　國台辦曝原因：民進黨堅持台獨

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2023年12月15日大陸商務部發佈公告認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘後，今（12）日商務部突然公布，「有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。」隨後，大陸國台辦也跟進發出最新消回應，「強烈支持有關部門依據對台貿易壁壘調查結論研究採取進一步措施。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「對有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，我們表示強烈支持。」

朱鳳蓮指出，造成這一局面，責任完全在台灣方面。直接原因是民進黨當局自調查啓動以來，未就取消對大陸貿易限制採取任何改進措施。

朱鳳蓮也點出根本原因，「是民進黨當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認『九二共識』，破壞兩岸協商的政治基礎，使兩岸貿易爭端問題難以通過協商解決。」

稍早，商務部網站消息，商務部新聞發言人就台灣地區對大陸貿易限制措施答記者問。針對「2023年12月15日商務部發佈公告認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘後，請問至今有何進展？後續有何安排？」

商務部回應，自《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》發佈以來，民進黨當局未採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制。目前，有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。