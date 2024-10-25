注意！電扶梯「兩側皆可站立」　北捷：尖峰時段加強宣導紓解人潮

▲北捷向旅客宣導，搭乘電扶梯時，不分左右邊，皆可站立。（圖／台北捷運公司提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

北捷日前表示，為兼顧電扶梯搭乘安全與秩序，台北捷運持續宣導「緊握扶手、站穩踏階」8字訣，並強調，「電扶梯兩側皆可站立」，正確及安全地使用電扶梯，加速紓解人潮，持續維護良好的捷運乘車文化。北捷進一步說明，近期將進一步研議尖峰時段於台北車站等重要轉乘車站，適時採取標示及廣播方式，加強宣導兩側均可站立，加速紓解人潮。

北捷提到，捷運車站每台電扶梯，均貼有顯眼的「緊握扶手、站穩踏階」黃色標示，同時，透過「台北捷運Go」App、動畫廣告、色彩鮮艷的指標公告、車站廣播、月台電視等各種管道，加強宣導使用電扶梯時留意自身與他人安全，互相尊重，共同維護搭乘秩序。

北捷指出，為兼顧電扶梯搭乘安全與秩序，台北捷運持續宣導「緊握扶手、站穩踏階」8字訣，並強調，電扶梯兩側皆可站立，持續維護良好的捷運乘車文化。

此外，北捷說明，在人潮眾多的大巨蛋球賽、跨年活動散場等大型活動輸運，更是指派專人舉牌加強提醒旅客「兩側皆可站立」，依序搭乘勿奔跑。

「以台北大巨蛋球賽散場輸運為例，工作人員均在電扶梯旁舉牌，宣導旅客兩側站立，現場民眾均依照人員引導，秩序十分良好。」

北捷進一步說明，近期將進一步研議尖峰時段於台北車站等重要轉乘車站，適時採取標示及廣播方式，加強宣導兩側均可站立，加速紓解人潮。

北捷提醒乘坐旅客，搭乘電扶梯時，多加留意電扶梯行進動態，不要使用手機，避免踩空或跌倒受傷，並請站在踏階中央的「黃色框框」內，千萬不要靠近踏階或側板的縫隙，以免裙擺、鞋帶或軟膠鞋捲入梳齒內。

北捷也呼籲，家長務必注意隨行孩童安全及正確使用電扶梯，手提重物、身體不適及年長旅客者，則請盡量選擇搭乘電梯。

至於電扶梯設備安全性方面，北捷表示，運對於電扶梯設備的安全性採高標準要求，除制訂有嚴謹的維修計畫外，每月亦均定期實施維護保養，維持設備穩定，請旅客安心搭乘。