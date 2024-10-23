說好不洗泰國浴　她翻到男友相簿「有小姐照片」抓包：兄弟還護航

▲原PO抓包男友偷洗泰國浴。（圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

不忠誠、欺騙是感情大忌，應該對彼此坦誠，若真的走不下去就要講清楚，一名女網友表示，男友之前去泰國玩，說好不會去洗泰國浴，但她看了男友的手機，發現有小姐的照片外，兄弟群組還提到洗泰國浴的相關對話，攤牌後男友還不承認，兄弟也幫忙護航，讓原PO心碎滿地。

女網友在Dcard發文，「發現男友去洗泰國浴要攤牌嗎？」交往前男友就已經約好跟兄弟一起去泰國，她提到泰國浴的事情，男友表示之前已經洗過，很浪費錢也不會想再去；不過，某次她在男友手機看到相簿有小姐的背影照，「兄弟群組內也有說大奶等等到話語，後續就是他們問對方好了沒」，抓包男友偷偷去。

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原PO用暗示的方式提「我知道泰國的事情」，希望男友自己承認，並要求看手機訊息，但男友極力反抗，還偷偷刪訊息，男友的兄弟也幫忙護航，「其實我早就知道內容，我只是想看他會不會交出來，畢竟我都以這種方式希望他坦白了」。

貼文曝光，網友勸直接分手，「近朱者赤近墨者黑，朋友都這麼爛了，男友能好到哪？不封鎖分手是留著等過年嗎」、「當知道他瞞著我的時候，信任感瞬間變成0，對他的愛也會降低冰點，沒有愛=直接分」、「這樣妳還要喔」、「有些事只有0次跟無限次，妳的做法只會讓對方以後更小心，一開始有證據的時候就該直接攤牌」。