看婦產科被問「有無性經驗？」她誠實回答　醫嚇到抬頭再問1次

▲原PO無性經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

去婦產科看診時，多少都會被問「是否有性經驗？」一名30歲的女網友表示，因為經期不順去看婦產科，醫師一聽到她沒有性經驗，露出震驚的表情，又問了一次再次確認，此舉讓她很受傷，「有需要那麼驚訝嗎？」貼文掀起網友熱論。

女網友在Dcard發文，「沒性經驗的人還是有吧？」因為經期不順去看婦產科，看診的過程中，醫生問是否有過性行為，她回答沒有，原本很平淡的醫生突然震驚地抬頭，然後再看看病例單，又問了一句「從小到大都沒有？」她點頭喊對。

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醫生似乎意識到態度有點失禮不專業，解釋「喔，沒有啦，這個是一般都要問的」。原PO理解醫生為何會這樣問，畢竟不是第一次看婦產科了，「但有需要那麼驚訝嗎？30歲沒性經驗很少見嗎？應該也是有吧」。

對此，不少女網友直呼很正常，「別怕，我都32了也沒有經驗哈哈，很多人還是婚後的，不擔心」、「我還遇過，我回覆後問我為什麼的」、「我親戚快50歲都沒有交過男朋友，過得很單純，我覺得應該也是沒有性經驗，這就個人選擇，幹嘛大驚小怪」、「一堆朋友包括我自己，都是婚後才性行為喔，年齡30歲以上，這很正常，只是沒人會在網上分享啦」。

有醫護經驗的網友留言，「到婦產科看診，若醫師詢問有無性行為過，一定要實話告知喔，因為有可能會執行侵入性治療，例如內診檢查、陰道超音波，如果沒性經驗就不能做侵入性治療，因為怕之後會有醫療糾紛的問題」。