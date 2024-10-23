快訊／幫兒女扮成金童玉女遭炎上！台中女提告10網友4罪

▲台中潘姓女子因應萬聖節，將兒女打扮成金童玉女在萬和宮媽祖廟拍照，遭網友批評，潘女已到派出所提告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者許權毅／台中報導

台中市一名潘女趁著萬聖節替兒女打扮成金童玉女，且手持「奠」字燈籠，但潘女帶著孩子到萬和宮拍照，甚至就在媽祖前，引起民眾撻伐。今日潘女先是到萬和宮向媽祖道歉，後來又由廟方協助發出道歉聲明。稍早，警方證實潘女報案，粗估有10多名網友遭潘女提告公然侮辱等4罪，警方已受理。

該名潘姓母親在臉書「爆廢公社二館」分享將孩子們打扮成金童玉女的萬聖節照片，聲稱自己是媽祖的忠實信徒，「穿這樣跟媽祖娘娘一起合照應該不會被打屁股吧？」而在照片中，孩子們不僅臉上妝容齊全、服裝精細，手上還拿著寫有「奠」字的白燈籠道具。

文章公開之後吸引超過1500名網友討論，大多數網友認為，要拍這樣的照片應該先詢問廟方人員是否同意，而且拿著奠字白燈籠去廟裡真的不太妥當。潘女見遭到網友重批，趕緊刪除文章，並親自前往萬和宮，向媽祖與廟方致歉。

稍早萬和宮代潘女發出聲明稿，全文如下：「本人於113/10/22 晚間，於爆廢公社二館po文,帶裝扮的小孩到萬和宮拍照，引發風波及造成萬和宮，深感惶惶不安，廟宇是神聖信仰中心，莊嚴之地，必須存著更敬畏的心，不該如此冒失。」

潘女表示，「本人深切反省，承認此項行為不僅違反社會公共秩序及社會公德，更對萬和宮及媽祖等列位神尊的大不敬，受到責難，願意概括承受。本人今天大早親赴萬和宮，為此一思慮欠週的行為道歉，也到廟內向媽祖誠心懺悔。我除了刪除po文，也呼籲網友們不要再傳送相關圖文。我也保證，不再犯同樣錯誤」。