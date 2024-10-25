豪雨炸北部！基隆河成整片黃水　擎天崗累積675毫米

▲基隆河因豪雨整片變色。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

受到東北季風加上潭美颱風外圍環流影響，氣象署針對基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣都發布了豪大雨特報，昨（24）日讓台北市山區迎來驚人的豪大雨，數個地區累計雨量突破300毫米，其中以陽明山擎天崗最為驚人，累積了675.5毫米。

氣象粉專「台灣颱風論壇」貼出昨日雨量分布圖，測量時間為0點至22點，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，台北市陽明山雨量高達675毫米為全國之冠，第二、三名都在基隆地區，暖暖447毫米；國三S004K的388.5毫米。宜蘭、新北地區也都在300毫米以上。

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「台灣颱風論壇」表示，今日水氣會稍微減少，降雨規模會減緩一點，但仍有大雨的機會。同時也提醒民眾，近期北、基、宜、花的山區雨量累積豐沛，山區土壤含水量高，地質環境相當脆弱、災害風險高，最好暫時避免登山活動。

昨日豪雨降落北部、東部，應為水藍色的基隆河竟被染成黃水，上頭更飄著不少異物，讓當地居民相當吃驚。至於基隆河變黃水的原因，據悉，疑似是因田寮河河水從山上流入基隆港，才會如此。

▲台灣24日累積雨量圖。（圖／台灣颱風論壇臉書）

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