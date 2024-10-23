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快訊／落淚反擊性騷指控7小時　國民黨副主委請辭獲准離職

▲▼ 國民黨台中市黨部副主委葉欲立遭控性騷，掩面落淚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國民黨台中市黨部副主委葉欲立捲入性騷案，今天受訪時，一度眼眶泛紅。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者游瓊華／台中報導

有意角逐台中市北屯區市議員的國民黨台中黨部副主委葉欲立遭一名女子指控性騷擾，女方向周刊爆料並提出對話截圖，指控收到葉欲立傳訊息表示「我想X妳」、「騷」等訊息。葉欲立今天上午親上火線召開記者會澄清，期間還一度眼眶泛紅，強調自己沒有性騷，也提出多張對話紀錄，反控對方恐嚇及威脅他。時隔7小時，葉欲立透過聲明表示，在此事件中自己是受害者，但已主動請辭台中市黨部副主任委員一職，並獲准離職。

▲▼ 葉欲立遭控性騷，親上火線說明 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲葉欲立今天下午火速請辭國民黨台中市黨部副主委職務。（圖／記者鄧木卿攝）

葉欲立在聲明稿中指出，自己是受害者，但深知，無論任何情況，當初對女性的言詞並不妥當，也不符合年輕人的表率，深刻反省。未來，不會再針對此事做任何說明，也希望外界不要因他牽連到其他人；最後強調保留對當事人涉及各項觸法行為的法律追訴權。

今年國民黨新科立委廖偉翔，一舉擊敗老將張廖萬堅，葉欲立身為輔選幹部之一，在選後也獲任國民黨台中市黨部副主委，出席場合不諱言自己就是廖偉翔的表哥。

葉欲立10月初宣布參與台中市議員選舉，未料就捲入性騷擾醜聞，還被挖出有酒駕前科。爆料女子指稱今年4月向廖偉翔辦公室陳情，廖偉翔卻甩鍋，今天廖偉翔以影片聲明表示，葉欲立在2023年、他競選立委期間擔任助選志工，而辦公室在今年4月10日接獲對方在2021年遭性騷擾的陳情案，辦公室小編接獲訊息後24小時內就發訊女方，願意提供法律協助。廖偉翔重申，性騷擾零容忍，絕不護短，若女方還是需要法律協助，他也會幫忙。

葉欲立聲明全文如下：

各位好友：

欲立在此以最深的反省，鄭重向大家宣布：

我已主動請辭台中市黨部副主任委員一職，並向敬愛的顏文正主委表達歉意，並獲准離職。

今年七月，顏主委交付任務，希望透過我們年輕一輩的努力，推動國民黨的革新與進步。如今，我主動請辭，是希望為黨內年輕人樹立榜樣。我將回到民間，繼續為政黨以及那些樸實、需要幫助的民眾貢獻力量。

儘管在這起事件中，我是受害者，但我深知，無論任何情況，當初對女性的言詞並不妥當，也不符合年輕人的表率。我深刻反省，並承諾會不斷自我改進與蛻變。

對於此事件的來龍去脈、立場與事證，相關資料已提供給媒體並公佈於我的FB粉專。未來，我不會再針對此事做任何說明，懇請外界勿因我的個人事件牽連我目前的工作單位或其他無辜的人士，他們不應因我的問題受到任何政治影響。

此外，本人保留對當事人涉及各項觸法行為的法律追訴權。

感謝大家的理解與支持。

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