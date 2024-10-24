雨炸不停！基隆「雨真的大得誇張」　居民崩潰：比颱風天更糟糕

▲基隆今天風雨明顯，許多基隆居民出門感受到暴風雨都哀號一片。（翻攝自臉書 @基隆人的日常）

圖、文／鏡週刊

受到潭美颱風外圍環流與東北季風的共伴效應影響，台灣北部今（24日）面臨強風暴雨。氣象署早上也針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣發布大豪雨特報，而基隆市更被水利署列為一級淹水警戒區，尤其是七堵區及仁愛區的警戒程度進一步升高，令當地居民直呼：「堪比颱風天，甚至更糟糕！」

不少基隆市民在臉書社團「基隆人的日常」分享今天惡劣天氣的實況。一位網友表示：「狂風暴雨中的上班路，這根本就是颱風等級」並附上暴雨畫面；另一名居民則感嘆：「今天基隆的天氣堪比颱風天，甚至更嚴重。」

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對於基隆的極端天氣狀況，許多網友也在貼文下議論紛紛：「基隆人的家大多依山而建，有什麼預防之道嗎？」「基隆人日常阿這只是起手式」「早上九點多走國道回家，基隆雨真的大得很誇張」「早上下大雨，河水快到紅色警戒線了」「公車站等車跟淋浴一樣」「歡迎來到基隆水世界」。

根據氣象署最新預報，新北市北海岸、台北市山區、以及宜蘭縣山區未來還有局部豪雨或大豪雨的風險。相關單位已提醒山區居民需提防坍方與落石，低窪地區也應提高警覺，防範積水災害。

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