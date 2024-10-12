　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone14換16「好用手機殼停產」　果粉大推1款：手感超好！

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果新機iPhone 16。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管裸機摸起來舒服，但就怕有摔出去的風險，許多人都會裝手機殼。一名網友透露，用慣官方的皮革殼，可惜停產了，替iPhone 16裝上塑膠殼後，他坦言手感沒有很好，因此求推薦好貨。文章曝光後，一票果粉大推，「原廠矽膠，手感好的不可思議」、「原廠矽膠手感好，缺點是放口袋會卡」。

一名網友在PTT表示，原本他使用iPhone 14 Pro，並裝上官方皮革殼，用了2年非常習慣又好拿，如今換成最新的16 Pro，但皮革殼停產的原因，讓他不得不改用官網的塑膠殼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO使用這段時間下來，發現塑膠殼的手感並不如預期，因此希望大家推薦拿起來手感好的手機殼。

底下網友熱議，「Ringke用過一次就驚艷了」、「我猜等等有人說裸機最舒服」、「Air Jacket超讚」、「覺得國家地理頻道的殼也不錯」、「用了Ringke，回不去犀牛盾」、「PITAKA軍規防摔全包的手感不錯」、「MOFT皮革不錯，服役中；之前原廠質感最好的是XS那一代，但後來12那一代開始皮革殼就不怎樣了」。

不少果粉也大推官方的矽膠手機殼，但因為材質緣故，缺點是容易卡在口袋，「原廠矽膠，手感好的不可思議」、「原廠矽膠大推」、「原廠矽膠手感好，缺點是放口袋會卡」、「大推原廠矽膠」、「原廠矽膠手感超好，但是會卡在口袋拿不出來」；或是「原廠透明，不會變黃又舒服」。

ET快訊
黃韻玲慶60歲　罕見同框前夫
人妻報稅才知！老公名下「多出1子1女」　真相超衝擊
露營區老闆「10多種刑具」虐死員工！　4嫌殺人罪起訴
第3人涉案！小姊弟遭健身教練捆綁吊樹上　還放狗撕咬
看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」　她全程目擊羞爆
陳小春「斷崖式衰老照」瘋傳！臉上爬一條條皺紋　網驚：像77歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶周末國道多起車禍回堵　下午4地雷路段易塞

iPhone14換16「好用手機殼停產」　果粉大推1款：手感超好！

韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

12:24台灣東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名好逛好玩　外國人也超愛

10校推「16周新制」都是公立大學　私校團體曝原因：與學費無關

國慶周末出遊　公路局估11處省公路易塞

他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：這震撼到我了

古蹟台南站修復延宕等到進展了　台鐵：標案11月底決標

秋老虎出沒「高溫上看33度」　下波東北季風挾涼雨彈時間曝

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

載高中同學回大學宿舍　18歲男自撞電桿2人雙亡

國慶周末國道多起車禍回堵　下午4地雷路段易塞

iPhone14換16「好用手機殼停產」　果粉大推1款：手感超好！

韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

12:24台灣東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名好逛好玩　外國人也超愛

10校推「16周新制」都是公立大學　私校團體曝原因：與學費無關

國慶周末出遊　公路局估11處省公路易塞

他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：這震撼到我了

古蹟台南站修復延宕等到進展了　台鐵：標案11月底決標

秋老虎出沒「高溫上看33度」　下波東北季風挾涼雨彈時間曝

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

印度、美國正式簽署合作備忘錄　攜手擴大「關鍵礦物」供應鏈　

潘傑楷首扛季後賽4棒　餅總期待蘇智傑「最佳狀態」

吐瓦魯總理戴斐立二訪古都台南　走訪台南知名古蹟

賴琳恩C級兇器「溢出一半」布包不住！鏡頭拉近：有點厲害 震撼萬人

女租客全裸出浴！男房東突探頭　開錯門看2秒...要賠4.7萬

蔡英文出訪行程受阻！英國怕激怒中方　建議訪問「推遲到明年」

勇士嘗試「3衛陣容」！柯瑞手指受傷離場　灣區驚險收3連勝

2公尺高山犬游泳消暑　入水後「四肢著地」懷疑狗生笑翻媽

2024台南400　「荷蘭東印度公司與大員」國際學術研討會登場

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

今天發錢了！32萬人可領3千元

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名超好逛

秋老虎下山！　氣象專家揭下波「東北季風」時間

張友驊逝世　彭華幹曝家屬「失聯」現況

無肉便當4菜1蛋要165元　網曝夾到貴的

更多熱門

相關新聞

和碩9月營收「重返千億大關」　月增23.55%

和碩9月營收「重返千億大關」　月增23.55%

iPhone 16新手機激勵，和碩（4938）今年9月營收重返千億元大關，來到1,092.64億元，月增23.55%，年減17.74%；第三季營收2,942.31億元，季增15.97%，年減6.82%；累計今年前三季營收7,983.45億元，年減12.71%。

iPhone 12換16「官方估值0元」！原因傻眼

iPhone 12換16「官方估值0元」！原因傻眼

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

iPhone 16突破　歷代最好維修的蘋果手機

iPhone 16突破　歷代最好維修的蘋果手機

「充電疑爆災情！」果粉更新iOS 18崩潰

「充電疑爆災情！」果粉更新iOS 18崩潰

關鍵字：

手感手機殼iPhone 16皮革矽膠官方原廠

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

今天發錢了！32萬人可領3千元

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

檳榔西施遭姦殺焚毀　人字曬痕6秒來電破奇案

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面