iPhone14換16「好用手機殼停產」　果粉大推1款：手感超好！

▲蘋果新機iPhone 16。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管裸機摸起來舒服，但就怕有摔出去的風險，許多人都會裝手機殼。一名網友透露，用慣官方的皮革殼，可惜停產了，替iPhone 16裝上塑膠殼後，他坦言手感沒有很好，因此求推薦好貨。文章曝光後，一票果粉大推，「原廠矽膠，手感好的不可思議」、「原廠矽膠手感好，缺點是放口袋會卡」。

一名網友在PTT表示，原本他使用iPhone 14 Pro，並裝上官方皮革殼，用了2年非常習慣又好拿，如今換成最新的16 Pro，但皮革殼停產的原因，讓他不得不改用官網的塑膠殼。

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對此，原PO使用這段時間下來，發現塑膠殼的手感並不如預期，因此希望大家推薦拿起來手感好的手機殼。

底下網友熱議，「Ringke用過一次就驚艷了」、「我猜等等有人說裸機最舒服」、「Air Jacket超讚」、「覺得國家地理頻道的殼也不錯」、「用了Ringke，回不去犀牛盾」、「PITAKA軍規防摔全包的手感不錯」、「MOFT皮革不錯，服役中；之前原廠質感最好的是XS那一代，但後來12那一代開始皮革殼就不怎樣了」。

不少果粉也大推官方的矽膠手機殼，但因為材質緣故，缺點是容易卡在口袋，「原廠矽膠，手感好的不可思議」、「原廠矽膠大推」、「原廠矽膠手感好，缺點是放口袋會卡」、「大推原廠矽膠」、「原廠矽膠手感超好，但是會卡在口袋拿不出來」；或是「原廠透明，不會變黃又舒服」。