價格糾紛！水產攤老闆護母慘被捅死　家屬崩潰：兇手還到處炫耀

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧大連一農副產品批發市場的水產攤老闆娘許會23日指控，母親與弟弟許陸在中秋假期第一天，因水產價格問題，與黃姓男子發生糾紛，弟弟跳出來維護母親時，不幸遭到黃男持刀捅死。許會表示，弟弟與黃男不認識，黃男在行兇後，還向周圍的人炫耀。

據《大皖新聞》報導，許會表示，自家在該市場擁有兩個水產攤位，事發當日母親與弟弟合顧一攤，自己顧另一攤，導火線是一名顧客趙姓男子與母親在手機訊息中，談不攏價錢，趙男就帶著朋友黃男，親自到攤位上，找母親爭論。

▲ 事發的市場。（圖／翻攝自微博／大皖新聞）

許會說道，「趙男、黃男與母親發生激烈爭執，許陸見狀，急忙上前護住母親，黃男突然持刀攻擊了許陸，他當時捅了我弟三刀，前兩刀我弟躲開了，但第三刀捅下去，我弟大量出血，那個力道，就是想要了我弟的命，黃男捅完之後，還對著我弟說『這下老實了吧』。」

許會還說道，事發當下，黃男跟趙男完全沒有叫救護車，「黃男還拿著刀在現場來回大搖大擺走著，向旁邊的人炫耀他是如何行兇的，他完全沒有一絲害怕的神情。」

▲▼監視器畫面。（圖／翻攝自微博／大皖新聞）

附近攤位的老闆表示，「許陸今年才34歲，沒結婚，為人和善，跟市場的大家都處得很好，發生這種事大家都感到相當遺憾。」

醫院開出的診斷書顯示，許陸在被送往醫院時已死亡。大連市公安局鑑定意見書上寫道，經法醫學解剖檢驗，死者許陸被銳器刺切右胸部，致右肺破裂，因大失血死亡。

許會表示，目前，許陸的遺體仍存放在殯儀館，「我弟弟到死都不知道自己為何被殺，兇手在拿刀捅人後，還跟周圍的人炫耀，我們家屬不諒解，也不要賠償，堅決要求殺人者償命。」然而，大連警方尚未出面回應此事。