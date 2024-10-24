快訊／5縣市豪大雨特報　「4地雨最猛」　

▲5縣市豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風外圍環流和東北季風影響，中央氣象署今(24日)上午9時50分對5縣市發布豪大雨特報，其中基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣山區出現大豪雨。另外，氣象署對16縣市發布強風特報。

氣象署表示，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市北海岸及台北市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，東北風明顯偏強，氣象署針對16縣市發布強風特報，新竹以北、嘉義、台南、台東沿海空曠地區及苗栗至雲林、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，花蓮沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲5縣市豪大雨特報，4地出現大豪雨。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：24日上午至25日上午

＊大豪雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣山區

＊豪雨：新北市山區

＊大雨：台北市、新北市、宜蘭縣、蘭嶼綠島

陸上強風特報

影響時間：24日上午至25日上午

影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區