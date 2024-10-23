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早8課「老師一人發200」羨煞網友　暖心原因曝：調課請學生吃早餐

▲▼兩百元，新台幣，百元鈔。（圖／ETtoday資料照）

▲北部某私大老師為獎勵早上8點參加調補課學生，每人發給200元，羨煞網友。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許敏溶／台北報導

早上8點課程對多數大學生來說幾乎是惡夢。一名網友今（23日）在社群Threads貼出影片，指老師發給出席早上8點第一堂課學生每人200元，貼文引發熱議，更讓網友羨煞。該系低調證實，主因是老師因故調補課，將上課時間從早上9點提前到8點，為鼓勵學生上課及擔心學生沒吃早餐，才發給到場學生現金，此事並非常態。

一名女大生今天在社群Threads貼出影片，指老師發給到早八的每個人200元，請大家吃早餐，還標示「贏過99%大學生」。該貼文引發熱議，超過5萬人按讚。網友表示，「太讚了吧！一整個學期都這樣嗎？」、「這也太佛心了」、「這哪間，我現在轉」，但也網友認為，「這教授怕課沒人選開不成是不是？」、「上課不是學生應盡的本分嗎？」

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《ETtoday新聞雲》最後聯繫上位於北部某私大某學系，系方證實有此事。系方表示，該課程原本是每周三早上9點至12點的課程，該名老師因故要請假一周，所以將三小時的課，分散到其他三周，也讓其中三周上課時間，從早上9點提前到早上8點，由於這是老師主動調補課，老師覺得對學生過意不去，加上擔心學生太早來上課還沒吃早餐，所以才發給到現場的學生每人200元，出發點是為學生好，更沒想學生竟然拍攝影片上傳而引發熱議。

可能因事件引發正反兩極意見，《ETtoday新聞雲》前往Threads，該名女學生已經將貼文刪除。

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