日本靜岡縣藤枝市河野一行副市長拜會黃偉哲　盼開拓雙方交流

▲日本靜岡縣藤枝市河野一行副市長，率團拜會台南市政府，黃偉哲市長等人出席接待交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本靜岡縣藤枝市河野一行副市長，率團拜會台南市政府，黃偉哲市長、葉澤山副市長親自接待，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局林國華局長、經發局林榮川局長也出席討論未來交流。

黃偉哲市長首先感謝藤枝市一直致力於推動雙方實質交流，並表示藤枝市是一個美麗的城市，11月的TTF大台南國際旅展也非常歡迎藤枝市來參展。

黃偉哲市長並向外賓說明台南與日本的淵源，像是台南的烏山頭水庫、山上花園水道博物館保存的下水道系統，都是日本人技師所建，裕仁天皇在太子時期所種植的樹及住宿過的地方也被妥善維護。因此非常歡迎日本的朋友，尤其是年輕一代的同學多來造訪，進而了解台南市跟日本的友誼。

葉澤山副市長表示，很高興看到今年年初藤枝東高校與台南一中簽署姊妹校，非常歡迎未來藤枝的學生們也能來訪台南做交流。由於藤枝市足球風氣盛行，葉副市長也建議雙方可以推動體育方面的交流。

河野一行副市長帶來了藤枝市長北村正平給黃偉哲市長的親筆信，並感謝台南市在「第十屆台日交流高峰會」給予藤枝市議會的熱情接待與安排。表示今年適逢台南400周年，也是藤枝市制施行70周年紀念，2024年對於兩市來說都格外具有意義，是邁向光明未來的重要一年。也期盼兩市能夠攜手發展與成長，持續推動未來的交流。

藤枝市位於日本靜岡縣中部，是靜岡縣的第二大城，此行來訪與台南市旅行社商業同業公會、台南市總工業會及遠達國際企業等洽商，並將參觀林百貨等台南主要景點。