5度嘿咻小蘿莉女友「害懷孕產子」　色男認錯賠償...換輕判9月

▲桃園市丁姓男子於2022年間與未滿16歲少女交往期間，曾5次於住處發生親密關係，後因少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市丁姓男子於2022年間與未滿16歲少女交往後成為男女朋友關係，同年11月起，2人多次在住處發生親密關係，少女後來懷孕生子，家人不滿提告；桃園地院審理時，丁男坦承曾與少女發生親密關係，刑事局提供親子鑑定確認鑑定，確認丁男為少女孩子的父親，且被告事後已與少女父母達成調解、賠償獲原諒，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共5罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑9月，本案仍可上訴。

檢警調查，21歲的丁姓男子與少女於2022年認識並進而成為男女朋友關係，丁男明知少女為14歲以上未滿16歲之少女，於2022年11月起至翌年某日在丁男桃園市住處或友人住處，在不違反少女意願下，與少女發生親密關係共5次之多，2023年間，少女肚子隆起被家人發現懷孕，最後還生下孩子才氣急敗壞報警提告，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌將丁男起訴。

桃園地院審理時，被告丁男始終坦承犯行不諱，法官參酌刑事局提供少女產下幼子DNA鑑定書，親子關係機率預估為99.99%，佐證被告與被害人確有發生性行為之事實，並根據少女於案發時為14歲以上未滿16歲未成年少女之事實。

法官審酌被告丁男明知少女未滿16歲，思慮未臻成熟，並無完足之性自主能力，未能克制情慾仍與之為性交行為，對少女之身心健康與人格發展造成不良影響；惟念被告與少女為男女朋友關係，事後始終坦認犯行，並與少女之父母達成調解並賠償，足見其已知悔悟等情，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共5罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑9月，本案還可上訴。

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