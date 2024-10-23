屏東男站路口發愁找加油站　潮州警立馬神救援

▲潮州警分局光華所警員陳俊廷、林莉瑄及實習警員陳佾宬助林男加油後啟動機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子騎乘機車行經屏東縣潮州鎮台一線與通潮路口時，機車突然騎不動，著急站在路旁看著機車，潮州警分局員警巡邏經過發現，下車關心，查知沒油，立馬載他到加油站買油返回加完油，機車還是停擺，警方協助他發動，讓他順利返家，臨走前一再道謝。

潮州警分局光華所警員陳俊廷、林莉瑄及實習警員陳佾宬，於日前7時許執行巡邏經台一線與通潮路路段時，發現林姓男子站於路旁並看著身旁的機車，看起來神情無助。

陳等三人見狀主動向前關心他狀況，經詢問後了解他因機車忘記加油以致車輛顧路，正愁尋找加油站買油，警方隨即協助他到加油站買油並返回現場加油，不料他加完油後機車仍無法發動，警方再行協助發動機車，直到機車發動成功並正常行駛後，警方才離去。

潮州警察分局提醒用路人，上路前要詳細檢查5油3水及輪胎胎壓等車況，並定期保養，以免行駛過程中發生故障，造成交通安全的疑慮。如若車輛於路上遇拋錨或交通事故時，應先開啟警示燈，於車輛後方適當地點，放置車輛警示三角標誌，立即撥打「110」電話向警察求助，維護自身及其他用路人安全。