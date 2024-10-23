吉隆鋼鐵捐贈60頂客製安全帽　改善屏東交警裝備

▲吉隆鋼鐵股份有限公司致贈屏東縣政府警察局客製化安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

熱心公益的吉隆鋼鐵股份有限公司捐贈60頂客製化安全帽給屏東縣政府警察局，22日在交通隊舉行捐贈儀式，由警察局副局長温淑盈代表受贈，並在警察局公關科魏坤男科長及交通警察隊隊長謝志鴻陪同下，回贈感謝狀與警察吉祥物致謝。

吉隆鋼鐵股份有限公司負責人林秀菊女士長期以來熱心公益，並身兼屏東縣警察之友會顧問團副團長及里港辦事處副主任，長期關注地方警察的需求。今年年初，經過主動了解交通警察隊的裝備狀況後，她立即表示願捐贈60頂客製化安全帽，以回饋社會並支持警察的安全執勤。

這批安全帽專為警用重機車設計，具備高度的防護性能，期望能在交通警察日常執勤中發揮最大的保護作用。

林秀菊表示，「取之於社會、用之於社會」是她長期秉持的理念，警察是守護社會安全的中堅力量，她期望藉由此次捐贈，能讓交通警察在執勤時更加安心，並呼籲社會各界攜手參與公益，一同支持第一線警察的工作。

屏東縣警察之友會理事長廖學環表示，吉隆鋼鐵的此次捐贈不僅展現對警察的支持，更強化了警民之間的合作；他強調，確保警察執勤安全是全社會的責任，唯有警察安全無虞，才能更有效地保障人民生命與財產的安全。

温副局長表示，這次捐贈活動不僅展現了企業回饋社會的善行，也進一步鞏固了警民之間的合作與信任；交通警察隊將珍惜並充分利用這批安全帽，在無後顧之憂的情況下，全力投入各項交通任務，為提升屏東縣交通安全作出貢獻。