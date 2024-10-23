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國民黨副主委爆性騷正妹！辯同學惡作劇　1行為自打嘴

國民黨台中市黨部副主委葉欲立（中）遭控傳送露骨訊息性騷女子。（翻攝葉欲立臉書）

▲國民黨台中市黨部副主委葉欲立（中）遭控傳送露骨訊息性騷女子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨台中市黨部副主委葉欲立，本月初才宣布參與台中市議員選舉，沒多久本刊就接獲一名女子投訴，指葉傳「我想幹妳」的露骨私訊性騷，還開啟「即焚模式」，結果被女子快速截圖存證、找葉理論，葉打死不認，但因葉兄替弟弟道歉，女子才沒追究。最近葉宣布參選，還用陽光暖男的形象包裝，她覺得很諷刺，要葉道歉，卻被封鎖，所以找上台中立委廖偉翔投訴，沒想到廖卻跟葉裝不熟甩鍋，女子事後發現2人根本是表兄弟，決定踢爆，並對葉提告。

A小姐告訴本刊，葉欲立很奸詐，不想留下把柄，所以事先開啟了「即焚模式」，設定對方讀取訊息後自動清除，好在A小姐及時留下證據並找葉理論。

葉欲立外表出色、形象陽光，但私下爭議不少。（翻攝葉欲立IG）

▲葉欲立外表出色、形象陽光，但私下爭議不少。

但葉欲立已讀不回，A小姐為了討回公道，決定私訊他的哥哥，葉兄得知後立刻替弟弟向A小姐道歉，強調弟弟不是壞人，但喝了酒就會做一些令人傻眼的事。隔天清晨，葉欲立才傳訊解釋，說同學卻趁他上洗手間離座時，用他的手機亂傳訊息惡作劇，並向A小姐致歉。

不過，A小姐事後回想，卻感覺不對勁，因為她跟葉欲立半年沒有聯絡，為何葉的同學可以找到她的聯絡方式，還能在短時間開啟「即焚模式」私訊她，A小姐無法接受葉利用她的信任脫罪，心理一度悶出病。

葉欲立傳送「我想幹妳」的私訊性騷A小姐，還開啟「即焚模式」。（讀者提供）

▲葉欲立傳送「我想幹妳」的私訊性騷A小姐，還開啟「即焚模式」。

今年4月，A小姐打聽到葉欲立曾替立委廖偉翔助選，所以決定透過臉書向廖投訴。看完截圖之後，廖偉翔雖說葉欲立的行為應該受到譴責，但卻甩鍋、跟葉裝不熟，並且還用「葉先生」稱呼葉，最後表示若A小姐有意提告，服務處可提供法律諮詢，將她草草打發。

針對指控，葉欲立否認，反控A小姐設局恐嚇。葉欲立表示，A小姐先前時常主動找他聊天且多次開啟辛辣話題，當日A小姐再次聊到相同話題時，他顧及隱私不想讓對話流出，於是開啟閱後即焚模式與對方私聊，沒想到反被對方截圖作文章，甚至出言威脅。

葉欲立在臉書PO出宣導「113專線」的影片，讓A小姐覺得非常諷刺。（翻攝葉欲立臉書）

▲葉欲立在臉書PO出宣導「113專線」的影片，讓A小姐覺得非常諷刺。

葉欲立也提到，事後A小姐仍持續關注他甚至主動揪出遊，認為她是故意設局陷害，為了自保已至警局備案。提及過去曾2度酒駕的黑歷史，葉欲立坦承自己年少不懂事，與朋友聚餐後貪一時方便觸法，雖然都未發生意外，但對於過去錯誤的行為，他感到後悔並深刻檢討，保證絕不會再犯。

為了討回公道，A小姐日前已對葉欲立提告。（讀者提供）

▲為了討回公道，A小姐日前已對葉欲立提告。

廖偉翔則表示，他對表哥跟A小姐的糾紛並不清楚，但第一時間已提供法律諮詢資訊給A小姐，否認包庇，並強調A小姐若需要幫助，服務處會全力協助。

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