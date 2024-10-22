「撒釘怪客」害多車爆胎！聲押卻無保請回引民怨　今被強制送醫

▲高雄出現「撒釘魔人」，邊騎車邊撒鐵釘遭逮，法院裁定無保請回。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市林園區日前出現「撒鐵釘怪客」，53歲陳姓男子騎機車到處撒鐵釘害慘多車爆胎，警方獲報後將人逮回送辦，不過檢方聲請羈押遭駁回，陳男被法官無保請回。消息曝光後，引起地方民怨，擔心他又會再犯，由於陳男脫序行為不斷，警方今會同消防局及衛生所，將他強制送醫。

高雄市議員邱于軒19日在臉書揭露，有許多鄉親向她反映，有撒釘子怪客出沒，她已請林園警分局盡速查處。警方獲報後於20日下午2時許，循線逮獲該名撒釘魔人，該男被逮時腰間還掛有一整杯的鐵釘及玻璃瓶。

警方初步調查，陳男覺得有人在跟蹤他，才會沿途撒釘，且陳男並非首次犯案，他4月29日、5月3日、5月7日晚間也曾在高雄市小港區中山四路、民益路口南下慢車道，騎乘機車朝快車道投擲玻璃瓶。

警方詢後依照妨害往來公眾安全罪將陳男送辦，檢方複訊過後，除了妨害往來公眾安全罪，再添一強制罪，且有反覆實施之虞，向高雄地方法院聲請羈押，但法院裁定陳男無保請回。

院方表示，檢方認被告在道路撒鐵釘，涉犯刑法第304強制罪、刑法第185妨害公眾往來安全罪，認其有反覆實施之虞，依刑事訴訟法101條之1聲請羈押。而被告雖承認有撒鐵釘之行為，但刑法第185妨害公眾往來安全罪，並非刑事訴訟法第101條之1所列罪名，且依卷內事證，亦難認被告涉犯強制罪罪嫌重大，尚無羈押原因，故諭知請回。

陳男又被放出來的消息曝光後，引起地方鄉親不滿，有民眾怒批「拜託這種垃圾不要再輕易放出來了」、「又要提心吊膽了」、「怎麼有這麼可惡、這麼壞的人！」由於陳男不斷做出脫序行為，林園分局今日13時20分會同消防局及衛生所將其強制送醫。