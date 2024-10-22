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獨／痛心！還沒畢業就錄取星宇航空　朝陽科大生閃違規車喪命

▲才剛錄取星宇航空，朝陽男大生閃違規BMW爆頭亡。（圖／民眾提供）

▲朝陽男大生閃違規BMW爆頭亡，生前才剛錄取星宇航空，畢業後將成為其一員。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市大里區昨（21）日發生死亡車禍，就讀朝陽科技大學4年級航空機械系張姓學生，為了閃避一輛違規迴轉BMW，自撞電線桿，張生頭顱破裂送醫不治。據悉，張生不僅在校表現優異，甚至才剛剛錄取星宇航空工作，明年就要畢業的他，才正準備投入令人稱羨的工作，未料因一場意外，人生就此嘎然而止。

▲才剛錄取星宇航空，朝陽男大生閃違規BMW爆頭亡。（圖／民眾提供）

▲張生平時在百貨公司拉麵店打工。（圖／民眾提供）

據了解，張生就讀朝陽科技大學航空機械系四年級，在校表現十分優秀，英文成績好，也曾參加學校遠赴菲律賓海外英語培訓成員之一；日前星宇航空到學校招募新血，張生也通過面試，準備畢業後成為星宇航空的一員。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲從行車紀錄器可發現，張生為閃避違規迴轉的BMW，撞上一旁小路電線桿死亡。（圖／民眾提供）

據悉，張生平時在百貨公司拉麵店打工，從曝光的照片可看到，其人緣甚佳。昨日家屬及師長同學接獲噩耗都悲痛萬分，無法接受這個事實，校方將於公祭時發出畢業證書給張生家屬；此外，除了全力協助家屬處理善後事宜，也希望檢警能釐清車禍肇事原因，並針對不幸罹難同學的班級進行後續關懷輔導。

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