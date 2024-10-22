「球棒卡海關」假大谷翔平詐騙簡訊有夠扯　警PO臉書籲勿上當

▲警方表示有民眾收到假大谷翔平的詐欺簡訊，千萬不要上當。（圖／截取自台中市第一警分局臉書專頁）



記者白珈陽／台中報導

MLB球星大谷翔平本季創下「50轟、50盜」紀錄，也幫助洛杉磯道奇隊闖進世界大賽，在全世界吹起一股「大谷旋風」，受到球迷喜愛。不過疑似有詐欺集團動起歪腦筋，台中市第一警分局今天（22日）在臉書表示，有球迷疑似收到「假大谷翔平」以中文發送「我是大谷翔平，我的球棒被卡在海關，請匯款5000美元幫助我球棒通關」簡訊，一分局說，這是明顯的詐騙訊息，提醒民眾不要上當。

台中市第一警分局今天上午在臉書專頁表示，在法官賈吉與高中生大谷翔平兩位全壘打王領銜下，兩大經典傳統強隊洋基隊與道奇隊，將在世界大賽點燃戰火，爭奪冠軍獎盃，「等等，居然有粉絲收到大谷翔平的求救簡訊，球棒卡在海關需要支付5000美金！」

一分局附上簡訊圖片，內容顯示「你好，我是大谷翔平，目前我在參加MLB季後賽，但是我自己的球棒被卡在美國海關，沒有自己的球棒，所以壘上無人時總是打不出安打」、「如果你願意幫我，先匯款5000美元讓球棒通關，我拿到球棒之後，會很感謝您，並且匯款1萬元美金感謝您。」

一分局指出疑點，大谷翔平是日本人，簡訊內容卻皆是中文；大谷翔平正在美國打職棒，也不需要通過海關。一分局說，這些不合理之處，都是詐欺集團慣用伎倆，以名人為亮點，誘騙被害人信以為真，達到詐欺取財目的。

一分局表示，該簡訊是在某棒球論壇，由民眾將簡訊貼出，經警方發現，雖目前未接獲有被害人報案，為防民眾受騙上當，遂在公開臉書提醒民眾注意防範詐騙訊息。

警方提醒，遇有此類情況，切勿輕易匯款或透露個人資料，應立即撥打110或165反詐騙專線，向警方尋求協助，以免遭受不必要的損失。

