　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建國啤酒廠都計變更案　今附帶條件通過

▲▼建國啤酒廠釀造大樓外觀。（圖／取自維基百科）

▲建國啤酒廠釀造大樓外觀。（圖／取自維基百科）

記者陳家祥／台北報導

內政部都市計畫委員會今（22）日召開第1065次會議審議建國啤酒廠都計變更案，討論國立台北科技大學承接文資修復及活化責任。經都市計畫委員會通盤考量後，就北科大提送的計畫內容決議修正後附帶條件通過，建國啤酒廠後續應由北科大分年向內政部、教育部及北市府提報文資修復利用情形，由各主管機關予以協調督管。

內政部國土署都委會今召開會議，議建國啤酒廠都計變更案。為避免文化資產未能依修復及再利用計畫完成改善，持續處於閒置及損壞的風險，因此，經都委會通盤考量，就提送的計畫內容決議修正後附帶條件通過，後續應由國立台北科技大學分年提報文資修復利用情形，由內政部、教育部及北市府等各主管機關予以協調督管。

國土管理署表示，本次委員會就歷次會議及監察院所提之各項意見逐一審視，包括如何落實文化資產活化與保存之具體方式、台酒公司與北科大可行性之合作機制、公民或團體意見處理情形及本案檢討後對於鄰里開放空間之實質效益等。

國土署指出，若北科大未能落實執行，即納入下次台北市政府辦理通盤檢討時予以調整變更。盼藉由北科大整合文化資產保存、充裕高等教育資源及活化國有土地等政策目標，促成建國啤酒廠園區之永續經營。

經委員充分討論並交換意見，在北科大落實「無減損、無增建」及逐年編列預算投入修復的承諾，委員會原則支持本案對於文資修復之落實及公有土地改善地區開放空間等效益。

另外，為確保北科大確實有配合廠區活化保存、設施防減災因應之執行能力，以及未來園區合作營運之整體效益，本案附帶決議請北科大應分年函報內政部、教育部及台北市政府說明分期、分區、分年編列預算投入之執行情形，由各主管機關予以協調督管，如未能依原訂期程及相關法令辦理者，即納入下次台北市政府辦理通盤檢討時予以調整變更。

ET快訊
快訊／台中男大生喪命　顱骨骨折、顱內出血亡
王世堅轟長照司態度差應罰站　韓國瑜讚質詢內容「令人感動」
快訊／包商昏倒新北消防局工地　送醫不治
潭美颱風助攻東北季風　雨彈一天比一天強
大逆轉！免費招待18人遊陸涉賄選　獲判無罪
電費飆破1.7萬！她收帳單嚇壞　台電點出「大魔王」
許維恩大姊「49歲身材超狂」！比基尼蜜桃臀激辣
兄弟G3先發出爐！　陳俊秀首度先發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影 ／許智傑大跳24蹲宣戰！　葉元之酸：他是不是壓力很大？

王世堅轟長照司態度差應罰站　韓國瑜讚質詢內容「令人感動」

民眾黨團提「卓榮泰譴責案」　林楚茵轟：大可提倒閣案卻不敢

萬聖節穿太暴露、血腥「北捷將拒載」　不配合最高罰7500元

建國啤酒廠都計變更案　今附帶條件通過

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

李文忠：中國已失去泱泱之風　天下圍中之勢已成形

別讓高中生上戰場！藍擬修《全動法》　徐巧芯：大人的事放過學生

中共操作牛山島演訓　國安人士：顯示聯合利劍B對台灣沒產生影響

內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

慶生出遊變成進香團？　戴小蜜蜂扮導遊無違和

影 ／許智傑大跳24蹲宣戰！　葉元之酸：他是不是壓力很大？

王世堅轟長照司態度差應罰站　韓國瑜讚質詢內容「令人感動」

民眾黨團提「卓榮泰譴責案」　林楚茵轟：大可提倒閣案卻不敢

萬聖節穿太暴露、血腥「北捷將拒載」　不配合最高罰7500元

建國啤酒廠都計變更案　今附帶條件通過

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

李文忠：中國已失去泱泱之風　天下圍中之勢已成形

別讓高中生上戰場！藍擬修《全動法》　徐巧芯：大人的事放過學生

中共操作牛山島演訓　國安人士：顯示聯合利劍B對台灣沒產生影響

內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

資訊軟體添新兵！昕力資明以每股8.5元登興櫃　明年再拚上櫃

身分證中「1025」4碼送豬肋排　10／25壽星甜點免費吃

中國70城房價月增數連續12月低於1成　創歷史紀錄

門診「一下子驗到4位」醫示警：有增加趨勢！　4主要症狀曝光

影 ／許智傑大跳24蹲宣戰！　葉元之酸：他是不是壓力很大？

男路邊發現「超開心可愛小白狗」po網　專家嚇：是罕見北極狐

「4線上旅展」1人1350元起！淡水最美飯店住1晚免4千　贈2咖啡套餐

一周只賣兩天老宅甜點店！ 也是電影「翻滾吧！阿信」經典場景

快訊／朝陽科大生車禍亡相驗結果曝！肇事BMW駕駛限制住居

為了4.4萬LV球鞋...輟學少年仔油漆工作不要了　加入詐團幫騙錢

政治熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

快訊／捷運汐東線決標！　明年初開工目標2032年完工

即／遭柯美蘭轟「閉嘴」　蔡壁如：理解她的心情

蔡壁如惹怒柯美蘭　民眾黨籲謹言慎行

快訊／共軍牛山島實彈射擊「離台北165公里」　國防部回應了

台灣民意民調／賴清德滿意度上揚到49%　「十月驚奇」年輕支持度質變

影 ／萬老師歲計「賸」餘念成「這個字」　官員驚訝表情全寫臉上

吳思瑤控「羅智強偷拍」：政治癡漢！　蔑笑影片曝光

彰化謝家「一家三代出立委」成首例　老厝白宮豪宅成打卡熱點

影 ／11年前柯文哲從政遭父親反對　他嘆：回頭想也許柯爸是對的

郭昱晴批藍白擋總預算又想挖錢

台北旅展15家Buffet優惠餐券

TVBS民調／賴清德國慶文告獲五成滿意　57%民眾支持賴「祖國論」

柯帳房橘子改列被告！　律師揭「2大意義」：構成柯文哲延押事由

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

21團客放鳥！餐廳怒發文「旅行社喊冤」

女大生摔進垃圾桶　焚化爐尋獲骨骸

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

目睹前男友載新歡卻慘死輪下　單親媽留下8歲孩

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面