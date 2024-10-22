建國啤酒廠都計變更案　今附帶條件通過

▲建國啤酒廠釀造大樓外觀。（圖／取自維基百科）



記者陳家祥／台北報導

內政部都市計畫委員會今（22）日召開第1065次會議審議建國啤酒廠都計變更案，討論國立台北科技大學承接文資修復及活化責任。經都市計畫委員會通盤考量後，就北科大提送的計畫內容決議修正後附帶條件通過，建國啤酒廠後續應由北科大分年向內政部、教育部及北市府提報文資修復利用情形，由各主管機關予以協調督管。

內政部國土署都委會今召開會議，議建國啤酒廠都計變更案。為避免文化資產未能依修復及再利用計畫完成改善，持續處於閒置及損壞的風險，因此，經都委會通盤考量，就提送的計畫內容決議修正後附帶條件通過，後續應由國立台北科技大學分年提報文資修復利用情形，由內政部、教育部及北市府等各主管機關予以協調督管。

國土管理署表示，本次委員會就歷次會議及監察院所提之各項意見逐一審視，包括如何落實文化資產活化與保存之具體方式、台酒公司與北科大可行性之合作機制、公民或團體意見處理情形及本案檢討後對於鄰里開放空間之實質效益等。

國土署指出，若北科大未能落實執行，即納入下次台北市政府辦理通盤檢討時予以調整變更。盼藉由北科大整合文化資產保存、充裕高等教育資源及活化國有土地等政策目標，促成建國啤酒廠園區之永續經營。

經委員充分討論並交換意見，在北科大落實「無減損、無增建」及逐年編列預算投入修復的承諾，委員會原則支持本案對於文資修復之落實及公有土地改善地區開放空間等效益。

另外，為確保北科大確實有配合廠區活化保存、設施防減災因應之執行能力，以及未來園區合作營運之整體效益，本案附帶決議請北科大應分年函報內政部、教育部及台北市政府說明分期、分區、分年編列預算投入之執行情形，由各主管機關予以協調督管，如未能依原訂期程及相關法令辦理者，即納入下次台北市政府辦理通盤檢討時予以調整變更。