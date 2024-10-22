目睹前男友車載新歡卻慘死輪下　單親媽留下8歲孩...老父悲認屍

▲張姓單親媽到前男友貨運行找他，竟遭男友開車輾死。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓女子（43歲）18日清晨闖入許姓前男友（53歲）經營的貨運行，竟意外目擊許男與現任女友在車內，激憤的張女上前攔車，卻遭許男開車拖行10公尺後，還被後輪輾過身亡，警方隨即逮捕許男，並依傷害致死等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方認定許有主觀犯意，複訊後依傷害致死罪嫌聲押獲准。

據了解，許男與張女曾經交往過，分手後仍有交集，張女也完全不知許男已有新的女友。18日清晨，張女到許男的貨運行找他，卻目睹許男與現任女友在車內聊天，懷疑他「劈腿」，於是上前攔車準備理論，不料卻不慎摔倒，許男油門一踩，張女疑似包包被車鉤住或手抓住後照鏡，被拖行10公尺後，張女鬆手摔落地面，正好被許男車子的後輪輾過，張女送醫急救後，因全身多處骨折，臟器破裂，最終不治。

據指出，張女是一名單親媽媽，育有一名8歲的孩子，並獨自照顧老父親，身兼多重角色，一家的經濟重擔全在她身上。

而案發當時貨運行其他員工見張女受傷，隨即通報警察及救護車，許男起初離開現場，後經過員工通報折返，當場被警方逮捕，並依傷害致死等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方認定許有主觀犯意，複訊後依傷害致死罪嫌聲押獲准。