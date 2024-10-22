獨／已婚貨運老闆雙劈「車上會小四」　單親小三抓姦慘遭輾死

▲張姓女子到許男的貨運行找他，竟被許男開車輾斃。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓女子（43歲）18日清晨闖入許姓前男友（53歲）經營的貨運行，竟意外目擊許男與現任女友在車子裡，張女認為被「劈腿」上前攔車，卻遭許男開車拖行10公尺後被後輪輾過身亡。據了解，許男和張女分手後仍密切聯繫，讓張女誤認兩人仍在交往中，而案發當時待在許男車上的是他的新女友，令人意外的是，許男還有一名正宮原配，嚴格來說，張女和新女友其實是小三和小四。

據了解，許男與張女曾經交往，分手後仍有交集，張女也完全不知許男已有新的女友。18日清晨，張女到許男的貨運行找他，卻目睹許男與新女友在車內聊天，懷疑他劈腿，於是上前攔車準備理論。

▲許男開著白色LEXUS休旅車輾斃前女友。（圖／記者吳奕靖攝）

許男亟欲擺脫張女，於是油門一踩，張女疑似包包被車鉤住或手抓住後照鏡，被拖行10公尺後，張女鬆手摔落地面，正好被許男車子的後輪輾過，送醫急救後，因全身多處骨折，臟器破裂，最終不治。

據指出，張女是一名單親媽媽，育有名8歲的孩子，並獨自照顧老父親，身兼多重角色，一家的經濟重擔全在她身上。

據了解，開貨運行的許男「行情」不錯，出手也大方，除了有正宮妻子之外，還有不少「女友」，他似乎也習慣周旋在眾女友之間，不料這次意外讓兩名女友「強碰」，還意外輾死人，更讓自己吃上官司。