少年偷開BMW停車場內狂竄自撞！新北市教育局說明：他突自行離校

記者戴上容、陳韻如／新北報導

一名15歲少年疑似與女友吵架心情不好，昨(21日)偷開家中BMW在桃園中壢的中央停車場內亂竄，警方到場展開圍捕，但下秒少年就自撞水泥柱，警方立即上前將人壓制逮捕，訊後依少年事件處理法移請桃園地方法院審理。初步了解，少年就讀新北市某私立中學，而新北市教育局也對此發布說明。

▲少年無照開BMW在中壢中央停車場內亂竄，最後自撞水泥柱。（圖／翻攝自記者爆料網）

新北市教育局稍早發布說明表示，肇事15歲少年目前為某私立中學9年級學生，而據學校回報，該生平時住校，周末返家，在校表現正常，並無曠課紀錄，但卻於昨日突然自行離校，學校立即巡查校園、聯繫家長並報警協尋，當日下午接獲家長告知該生疑因心情不佳，返家開親友的車外出造成交通事故。

教育局提到，目前已要求學校務必與家長進行訪談，並加強該生交通安全教育輔導及法治概念，同步針對全校加強交通安全宣導，提高安全意識，避免類似校外違規行為發生。

針對學生無照駕駛問題，教育局表示，將與宜基北桃教育局處及警察局合作，跨縣市追蹤無照駕駛學生並加強輔導，每個月彙整未成年無照駕駛遭警查獲名單，並將無照駕駛納入高關懷會議列管，要求各校落實追蹤與輔導，避免學生交通意外事故發生。

同時，教育局要求各校將交安教育納入課程並加強宣導，並與相關單位合作辦理宣導活動，針對國高中務必加強宣導駕駛教育及相關法規觀念，將持續積極辦理。