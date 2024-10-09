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3台灣人涉嫌販毒曼谷被逮！　查獲277公斤K他命

▲台泰警方在曼谷逮捕涉嫌販毒的3名台灣人和1名泰籍女子。（圖／取自Khaosod）https://www.khaosod.co.th/update-news/news_9450708

▲台泰警方在曼谷逮捕涉嫌販毒的3名台灣人和1名泰籍女子。（圖／取自Khaosod）

文／中央社

台泰警方日前在曼谷逮捕涉嫌販毒的3名台灣人和1名泰籍女子，並查獲277公斤的K他命。由於其中一名台灣嫌犯是國際販毒網絡的一份子，台灣警政署刑事局和泰警合作，持續追查共犯。

鮮新聞英文報（Khaosod）報導，泰國警方日前接獲線報，曼谷民武里（Minburi）經常有外國人舉行嗑藥派對，警方進一步調查發現販毒集團從鄰近國家走私毒品到曼谷，再販售給泰國人和外國人。

警方循線追查發現，這些毒品也運往台灣以及其他國家，10月5日搜查了一棟位於民武里的民宅，警方逮捕了3名台灣人和1名19歲的泰籍女子。警方並在屋裡發現了冰毒、搖頭丸、K他命粉、K他命錠、快樂水等毒品，有些毒品還裝在日本卡通的零食袋或是茶包袋中。

警方同時在屋內找到另一處民宅的鑰匙，在另一處民宅搜出更多毒品，兩處總共查獲277公斤的K他命、18公斤的快樂水以及8.7公斤的K他命粉末。

泰國警方昨天（8日）舉行記者會說明案情，曼谷市警局第三分局指揮官奇亞齊坤（Kiattikul Sonthinet）指出，其中一名蔡姓台灣嫌犯是國際販毒網絡的一份子，這個販毒網絡的領導人也是台灣人；19歲的泰籍女子是蔡姓嫌犯的妻子，她負責收貨，另外2名台灣謝姓和王姓嫌犯負責運送毒品到娛樂場所給顧客。

3名台灣嫌犯將在泰國受審，而國際販毒網絡的部分，台灣警政署刑事局正和泰國警方合作，追查台灣的共犯。

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