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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰稱「政府對核能持開放態度」　李彥秀：天大笑話

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰接受彭博新聞專訪指出，政府對新的核能技術態度「非常開放」，在安全、核廢處理得到解決、社會有共識前提下，政府都採開放態度，立場沒有轉變。對此，國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰的言論，根本就是天大的笑話，「2025非核家園」已經是民進黨政府能源政策的最高指導原則，民進黨要與過去的主張切割不是不可以，但是請向民眾清楚說明「政策急轉彎」的原因與理由。

李彥秀提到，賴清德說「非核家園並非民進黨意識形態」，根本就是天大的謊言，早在1986年民進黨創黨時，就將「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」寫入民進黨黨綱之中，「反核」根本就是深植民進黨體內的DNA。

李彥秀提到，行政院說「民進黨政府核能政策立場沒有改變」，根本就是天大的笑話，2011年蔡英文為了競選總統，首次提出「2025非核家園」的構想，2016年執政後，「2025非核家園」更成為民進黨政府能源政策的最高指導原則，過去四年賴清德就是執政團隊核心成員，卓榮泰也擔任過民進黨主席，要與過去的主張切割不是不可以，但是請向民眾清楚說明「政策急轉彎」的原因與理由。

李彥秀引用最新民調說明，七成民意支持繼續使用核電（天下雜誌10月3日），六成四民意支持核電廠延役（美麗島電子報7月1日），除了反對廢死外，「使用核能發電，核二核三延役」，大概是除了少數「鐵桿深綠」外，台灣最有共識的公共政策，請民進黨不要再拿共識作為「實質反核」的藉口。

李彥秀說，經濟部長說，台灣能源政策規劃，就是看到2030年，賴清德、卓榮泰也只敢保證2030年前不缺電，請問，2030年以後呢？核電廠延役需要五年的評估與準備，民進黨已經浪費台灣人民寶貴的八年時間，請行政院不要在「空嘴薄舌」，開空頭支票，盡快啟動核電廠延役程序，作為2030年以後備用基載電力，找尋核廢料安全的最終處置場，評估世界最新核電技術。
 

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