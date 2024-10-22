戰略模糊維繫台海和平！　美前官員曝華府目標：覓3方可共處現狀

▲華府的目標應是找到美國、中國和台灣都能共處的「現狀」。（圖／路透）



文／中央社

代表拜登政府來台參加總統賴清德就職的前美國官員史坦伯格在「外交事務」期刊發表長文，他對美國對台戰略模糊指出，這仍是維繫台海和平之道，華府的目標應是找到各方都能共處的「現狀」。

曾代表美國總統拜登（Joe Biden）來台參加賴總統就職的前美國副國務卿史坦伯格（James Steinberg），16日在外交事務（Foreign Affairs）期刊發表「台灣不確定的好處」長文，由歷史角度分析，如何改變世界最危險衝突點發生災難的可能。

塔弗茲大學（Tufts University）歷史與外交學者蘇爾曼．瓦席夫．汗（Sulmaan Wasif Khan）近期出版新書「台灣的掙扎：一段歷史」（The Struggle for Taiwan: A History）。他認為「困惑」是美中台關係之間的要角，美中都不清楚彼此的大戰略與計畫，導致各方都失去了機會。

汗認為歷屆美國總統都無法大膽提出永久解決台灣地位的方案，這可以長期降低美中緊張關係。不過史坦伯格認為，作者低估了運用模糊與妥協的創意手法，華府可因此妥善管理與北京的關係，這種不確定性創造數十年東亞的繁榮，而不是提高衝突。

▲美國對台戰略模糊仍是維繫台海和平之道。（圖／路透）



美國政界、學界看華府長期對台「戰略模糊」方針有各種意見，有些人認為時代與環境不同，時間不多了，戰略模糊應轉為清晰。曾任白宮副國安顧問與副國務卿的史坦伯格相信，戰略模糊仍是維繫台海和平之道。

他認為，美國對如何回應中國挑釁不再維持戰略模糊會有許多風險，因此該維持長期的相同策略，這就如同研究賽局理論的經濟學家謝林（Thomas Schelling）所言「威脅帶來機會」，對於如何回應一方，另一方保持模糊。

美國雖維持戰略模糊，但史坦伯格建議台灣領袖們致力「維持現狀」，賴總統在競選期間與就職演說也都有提到，這與汗在書中引用的歷史經驗相反，無庸置疑今年2月民調顯示，超過8成台灣民眾支持維持現狀，無論是短期或永久。

由於中國不願意無限期拖延統一，傾向不接受維持現狀，因此維持現狀也非易事，但雙方可採取實際步驟來維繫。中國可撤回反對台灣以非正式身份參與以國家為會員的國際組織，北京在2009年至2016年接受台灣以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA），2013年台灣也受邀參與國際民航組織（ICAO）年會，台灣也可暫停高調爭取邦交國的行動。

此外，雙方也彼此尊重，非正式限縮軍事行動，包括軍機在海峽中線外自己的區域飛行。最重要的，由於賴清德已承諾維持現狀，中方應同意恢復與台灣政府對話，兩岸在2016年就已中斷會談。

史坦伯格最後強調，汗與其他美國對台政策的批評者都指，數十年的模糊與妥協讓美中台都無法完全滿意，但任何某方完全滿意的結果，另一方一定無法接受，華府的目標應是找到各方都能共處的現狀，這是巧妙的平衡，也是外交的功能。