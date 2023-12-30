▲響應「1228還我母語日」大園區長余誌松率百人講客遊行。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應「1228還我母語日-全臺共下講客遊行」，桃園市大園區公所由區長余誌松率領在地社團及幼兒園小朋友舉行歡樂遊行。余區長並用客語向民眾說「今哺日參加介隊伍有7隊100人來，我們會去仁壽宮、大園市場，有準備講客語、唱客家歌、跳客家舞、客家國樂等表演，希望這擺活動，分大園鄉親看到客家文化、分還要多人來學客家話。

余區長29日表示，遊行隊伍從公所廣場出發，天空雖然飄起小雨但絲毫不減大家熱情，也象徵咱們捍衛母語決心，沿途經過大園信仰中心「仁壽宮」，除了虔心祈求感天大帝護佑國泰民安外，還進行客語行銷宣導，倡導客家文化之美，鼓勵里民將客語列為日常生活交談語言選項。

余區長也說到，遊行時各隊高喊創意口號再搭配客家歌曲，路人紛紛豎起大拇指喊讚！經過大園市場頓時成為焦點。看到遊行人群來到，老闆找錢會回客人「承蒙你」，客人回「恁仔細」，成效立刻看見。

余區長說，桃園市是一個多元族群融合城市，大園區列為客家文化重點發展區，本所也致力推廣各項客家文化活動，有「溪海大自然幼兒園」客語沉浸式教學、鼓勵各社團舉行客家特色活動、提供客語認證獎勵金、積極建構新住民社區服務據點與客家元素結合等，盼打造更多客語亮點政策讓市民有感。余區長感謝立委黃世杰服務處陳柏霖秘書、涂權吉議員及執行長劉銘翔、地方相關單位人員的參與，活動相當熱絡。