29年藥價從49砍剩1.96！百憂解確定退出台灣　11月1日起停止供貨

▲抗憂鬱症藥物百憂解確定從11月1日起停止供貨。（示意圖／翻攝維基百科）

圖文／CTWANT

台灣禮來公司所生產的百憂解錠，是憂鬱症患者常使用的錠劑，如今已上市逾40年，但隨著該藥不具有專利權，有其他學名藥陸續上市，導致藥價不斷調降，去年核定的健保價格是2.08元，依照108年1月28日公告、4月1日實施的新藥價是1.96元。對此，供貨藥廠禮來公司表示，因健保署調降健保藥價、原物料和運輸成本上漲，以及政府要求生產線全面符合PIC／S GMP要求，精算後藥品不敷成本，將於下月1日起停止供貨。對此，許多醫師都在臉書感嘆百憂解將走入歷史。所幸，目前尚有其他與百憂解同成分、同劑型之藥品可供醫師處方。

近日傳出「百憂解」的供貨藥廠指因藥價不敷成本，決定將於下月1日起停止供貨。消息一出，許多醫師都紛紛發文感嘆百憂解將走入歷史，其中包括林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘，他在臉書發文表示，即便百憂解上市已超過40年，但仍是臨床上非常好用的藥物，「即便原廠退出，還好仍有台廠學名藥可以使用，但這幾年有些藥物退出台灣市場或時而斷藥，對患者的治療就受很大影響。」

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對此，衛生福利部回應，禮來股份有限公司生產之「百憂解」(商品名Prozac)，將自108年4月1日起停止供貨，健保署表示，該藥每顆20毫克自1995年3月健保開辦時的核定價格是新台幣49元，但隨著該藥不具有專利權，有其他學名藥陸續上市，去年核定的健保價格是2.08元，依照108年1月28日公告、4月1日實施的新藥價是1.96元，這是根據去年市場調查的市價行情，因此依法予以調整。

據健保署統計，目前國內除禮來公司生產的百憂解之外，與它同成分的抗憂鬱劑共有14家生產學名藥，106年的健保醫令申報金額合計約3325萬元，其中百憂解的市占率約24%。即使原廠藥退出台灣市場，目前尚有其他與百憂解同成分、同劑型之藥品可供醫師處方。

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