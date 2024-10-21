快訊／賴清德派林信義任APEC代表　曾跟前中國國家主席胡錦濤寒暄

▲林信義。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統府21日公布2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」APEC領袖代表，由現任總統府資政林信義先生出任。據了解，總統賴清德邀請林信義擔任領袖代表，有三個主要原因，分別是：兼具實務經驗與專業、資歷橫跨公私部門，也無政黨色彩；此外，他也曾三度參與APEC相關會議，熟悉運作與議題，更曾與前中國國家主席胡錦濤在國際場合握手致意。

黨政人士表示，林信義為業界出身，曾任企業經理人、中華汽車副董事長、新安產物保險公司董事長，業界資歷豐富。隨後其在商界盛名與企業管理專長被相中，跨足政壇，先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委、財團法人工業技術研究院董事長等要職。

另外，林信義資歷橫跨公私部門，黨政人士指出，在前總統陳水扁、蔡英文任內至今皆擔任總統府資政，又在行政院邀請下，出任行政院經發會顧問與「創新經濟」組召集人。他了解台灣數十年來產業發展歷史脈絡，也掌握世界經濟脈動與發展趨勢。

林信義過去也三度參與APEC會議，熟悉APEC運作與議題。值得注意的是，2005年，林信義擔任領袖代表，率團參加韓國釜山APEC經濟領袖會議，當時林信義一走進會場，特地停下腳步等待，與走在後頭的時任中國國家主席胡錦濤握手寒暄，還低語交談五秒鐘，成為歷史一幕。當時國內外多家媒體爭相報導，對於「雙手一握」多正面看待，認為象徵兩岸好的開始。

今年秘魯APEC主題為「賦權、包容、成長」（Empower. Include. Grow.）。實務面上，從貿易投資互連成長、創新與數位化的全球經濟轉型，到永續成長韌性發展。黨政人士說，林信義資歷與專業皆緊扣今年主題；國際關係方面，林信義兼具柔軟與穩健的姿態、恰如其分的外交手腕，可展現高度與格局。