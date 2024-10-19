網友控火燒車同路線客運「3個月前曾冒煙味」　大都會：與事實不符

▲大都會客運昨在國道發生火燒車，所幸駕駛緊急疏散旅客，乘客皆平安。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

大都會客運2088路線國道客運昨日火燒車，駕駛趕在起火前平安疏散43名乘客，未釀憾事，不過有網友聲稱自己3個月前搭乘同路線，也聞到濃濃煙味，駕駛找不到原因，乘客想出去出不去只好開窗逃生。大都會客運發出緊急聲明，澄清上述與事實不符，該車並無冒煙或異味，僅行車電腦故障，當時車輛是安全的。

有網友在臉書社團「基隆人日常」發文，聲稱6月27日搭乘大都會客運2088路線國道客運時，也聞到濃濃煙味，駕駛停在路肩下車檢查很久，但煙味越來越重，乘客想出去卻出不去，只好自行開窗跳下去，再請駕駛開門疏散，希望業者能夠好好檢討並改善相關問題。

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對此，大都會客運發出緊急聲明，表示網友指稱113年6月27日搭乘大都會客運2088路線班車，在高速公路上因車輛冒煙自逃生窗逃生一事，和事實不符，經查2088路於113年6月27日無任何班次故障。

大都會客運表示，再查113年6月18日，車號KKA9955於中山高速公路，因行車電腦故障，臨時停於路肩，駕駛員依規通報，即由大都會客運安排專車接駁。網路上所傳畫面，應指這次班車，但該車當時並未傳出異味及冒煙，純係行車電腦故障。

▲大都會客運澄清並無3個月前客運冒出煙味事件，車況安全。（圖／大都會客運提供）

大都會客運指出，當時駕駛員下車到車後檢查車輛時，看見一名乘客的上半身跨坐在前門推拉式的小車窗上，駕駛員見狀急忙趕到前門，該名乘客表示要跳車，駕駛員立刻打開車門，讓該名乘客從車門下車，接著請所有乘客都下車在路肩等待接駁，至於當時的車輛狀況是安全的。

不過，大都會客運表示，不論如何，大都會公司都當加強車輛維修保養，確保行車安全，造成乘客的不便，再一次向乘客致歉。