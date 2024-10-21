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81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

▲▼美國總統拜登於美國當地7日晚間發表國情咨文。（圖／路透）

▲ 拜登4年總統任期邁入尾聲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美國大選將近，高齡81歲的總統拜登任期也進入倒數。回顧拜登政治生涯，他入主白宮前曾擔任德拉瓦州參議員近40年，接著擔任前總統歐巴馬副手8年，2021年1月就任總統以來推動多項重要政策，以下請見《天空新聞》整理拜登4年來的成就。

▲▼拜登與賀錦麗正式宣誓就任正副總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登2021年就職，和妻子吉兒一同揮手致意，當時還因疫情戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

●醫療保險

拜登剛上任就簽署2項行政命令，恢復俗稱「歐記健保」的《平價醫療法案》（ACA），並稱其為「彌補川普造成的傷害」，因川普任期內曾多此企圖廢除該法，但以失敗告終。

儘管醫療保險指數去年下半年降至7.2%的歷史新低，但在今年年初已覆蓋逾2000萬人，且剛加入的民眾集中在西維吉尼亞州、路易斯安那、德州及佛州等傳統上支持共和黨的州。

●推動美國半導體生產

▲▼ 拜登12日於白宮與台積電等全球19家主要半導體及科技大廠CEO舉行視訊會議，手上拿著一片矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登2022年簽署晶片法案。（圖／達志影像／美聯社）

《2022晶片法案》（CHIPS Act 2022）撥款520億美元，用於提升美國半導體產量，而這些半導體廣泛應用於各種設備和電腦系統。

台灣作為全球主要半導體供應國，隨著兩岸關係日益緊張，這項法案旨在確保美國在供應鏈中具備自給自足能力，保障國家安全。

●降低失業率

拜登前3年任期內，失業率維持在4%以下，創下50年來最低，近期物價上漲卻讓他在勞動市場的成就功虧一簣。

●降低通貨膨脹

新冠疫情和俄烏戰爭造成通膨上升後誕生《2022降低通膨法案》，投入4850億美元用於降低昂貴藥品價格、投資清潔能源稅收抵免。但拜登也因此受到批評，因為他曾口誤稱上任時通膨率為9%，實際上當時數字是1.4%。

●基礎設施與網路建設

《兩黨基礎設施法案》（BIL）投資1.2兆美元，用於改善橋梁、鐵路和供水管線。據白宮數據，逾1600萬個家庭因該法受惠，以低價或免費使用高速網路服務。

●新冠補助

▲▼美國總統拜登2022年1月13日在白宮針對美國疫情激增發表談話。（圖／路透）

▲ 拜登政府編列1.9兆應對疫情，包括撥款給地方政府紓困。（圖／路透）

拜登主導《2021美國救援計畫法》（American Rescue Plan），在疫情期間投入1.9兆美元援助家庭與企業。但許多人認為，如此大規模的公共支出導致日後通膨飆升。

●槍枝管制

拜登政府將其槍枝改革進展描述為「近30年來最重要的預防槍枝暴力立法」，儘管長期受到槍枝遊說團體反對，仍通過《兩黨安全社區法案》，加強對18至21歲年輕族群的背景審查。

該法也對各州《紅旗法》（red-flag laws）挹注更多資金，允許州或聯邦法院強制收繳高風險持槍者的槍枝，同時防堵所謂的「男友漏洞」，使有家暴前科者更難取得槍枝。

●赦免大麻輕罪犯

拜登簽署行政命令，赦免數千名依聯邦法律被判持有大麻的罪犯。然而，儘管拜登承諾降低大麻的毒品分級，政府至今未將其從「第一級管制藥物」中降級，維持與海洛因等毒品同級，甚至高於芬太尼。

拜登上任以來，包括紐約州、德拉瓦州等州已將大麻合法化，但這是州長管轄範圍，總統對此並不負責。

●緩解墮胎權限制

▲▼ 美國最高法院擬推翻憲法保障50年的墮胎權，草案被洩漏後引發大眾不滿，聚集抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 憲法保障50年的墮胎權被推翻，草案外洩後引發抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），美國14個州幾乎立即取消墮胎權。儘管墮胎權限仍由各州自行決定，但拜登幫助拓寬透過郵寄獲取墮胎藥物的管道，並確保退伍軍人可接受墮胎諮詢服務。他還頒布了一項規定，保障跨州墮胎的女性及提供服務者的隱私，防止他們被起訴。

儘管現任副總統、民主黨總總候選人賀錦麗可能大力宣傳生殖權利，但拜登因其天主教背景在此問題上不夠強勁，因而受到批評。

●軍援烏克蘭、以色列

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

2022年2月俄羅斯侵烏以來，美國已向烏克蘭提供逾700億美元援助，遠高於第二大援烏國德國（140億美元）。許多共和黨人並不支持延續如此大規模軍援，外界擔憂若川普回鍋減少援助，歐洲安全將面臨重大威脅。

此外，以色列與哈瑪斯間的戰火導致大量平民傷亡之際，美國與以色列的緊密關係也引發質疑。

●首位非裔女性大法官

▲▼ 美國聯邦參議院確認51歲的傑克森（Ketanji Brown Jackson）將成為史上首位擔任聯邦最高法院大法官的非裔女性。（圖／路透）

▲ 傑克森成為史上首位擔任聯邦最高法院大法官的非裔女性。（圖／路透）

川普任內任命的3名大法官使最高法院嚴重右傾，前總統柯林頓提名的布雷耶（Stephen Breyer）2022年退休後，拜登果斷選擇傑克森（Ketanji Brown Jackson）接任，使她成為首位獲得終身大法官職位的黑人女性。

●移民問題加劇

拜登政府因未能有效控管非法移民受到嚴厲批評，2023年抵達美國南部邊境的人數創新高，累積的庇護案件顯示拜登上任以來已有逾240萬移民入境。

●美軍撤出阿富汗

▲▼阿富汗難民肉身擋美軍機起飛　至少「7人遭輾壓」空中落地摔死。（圖／翻攝自推特）

▲ 難民用肉身阻擋美軍機起飛。（圖／翻攝自推特）

▲▼喀布爾機場又見心碎的父母拋嬰兒，即使最鐵漢的美軍也哭著把孩子接走。（圖／路透）

▲ 父母不知是否能逃出，只能將孩子交給美軍。（圖／路透）

拜登2021年9月決定從阿富汗撤出最後一批美軍，導致13名士兵及逾百名阿富汗人死亡。撤軍行動倉促無序，而當地人民試圖在塔利班重掌政權以前逃離家園，使得喀布爾機場上演無數心痛場面。

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