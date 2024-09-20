彰化七星級露營區「清水那方」業者拒斷電　縣府：再協商　

▲清水那方爆經營危機。（圖／翻攝自清水那方臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府3年前委外民營「清水那方」溫泉露營區，至今已經成為中部旗艦露營基地，但廁所也被拆掉改建成儲藏室和員工宿舍，以及搭建帳篷等作法，都被縣府認定違約，開罰2千多萬元，並追討積欠的電費478萬元，營區認為已向法院提出訴訟，縣府取消今日執行斷電，城觀處前往行稽查後釋出善意，表示將再與業者溝通協調。

社頭清水岩溫泉露營區總面積約11公頃，於2021年10月開始OT營運，並向遊客收取入園、住宿及用餐費用，迄今已營運近3年。

城觀處表示，營運期間廠商因未依投資執行計畫開放生態遊憩區（含一般露營區）、園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、未依法進行建築物公共安全檢查申報、將園區2間既有廁所內部隔間敲除，改裝成員工宿舍及堆放雜物、未依契約點交溫泉區等多項重大違約，已影響公共利益及遊客安全，經縣府多次通知未改善，依契約處以違約金，截至2024年9月19日，金額已達2,080萬元，廠商均未繳納。縣府除沒入履約保證金120萬元，也已向法院提出強制執行。

▲清水那方員工阻止縣府進入園區稽查。（圖／民眾提供）

另外，園區內有2處電表因該公司遲未點收，電費先前由縣府先行繳納。截至2024年8月，電費總計478萬餘元，廠商僅繳納3次共40萬1425元，經多次發文要求廠商返還不當得利，並自行向台電公司申請新設電錶，廠商均置之不理，縣府為防止損失持續擴大，通知廠商將於9月20日暫停供電。

對此，業者無奈的說，縣政府的電費計算個位數以10倍價計算，至於改建，在計畫書裡也有提到，也獲得縣府允許，現在又說不行，認為縣政府在刁難是要讓他們無法營業。

今天下午城觀處前往園區進行例行稽查是否有旅宿業使用執照，園區通知警方到場，員工站在大門拒絕縣府人員，所幸平和理性收場，雙方未來將持續協商。