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人被往下擠！大巨蛋散場「捷運手扶梯沒關」挨轟　蔣萬安允諾檢討

▲▼國民黨台北市議員李明賢表示，大巨蛋19日散場時，因捷運手扶梯沒有管制與關閉，造成人流一直被推擠往下。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

▲國民黨台北市議員李明賢表示，大巨蛋19日散場時，因捷運手扶梯沒有管制與關閉，造成人流一直被推擠往下。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

記者袁茵／台北報導

中華職棒台灣大賽19日晚間在台北大巨蛋開打，中信兄弟首戰擔任主場球隊，進場人數達4萬刷新紀錄；但國民黨台北市議員李明賢爆料，散場時捷運的電扶梯沒即時管制或關閉，造成人流一直被往下推擠，相當危險。對此，台北市長蔣萬安表示，已請捷運公司檢討，未來大型賽事活動一定要超前部署。

蔣萬安20日上午出席葫蘆寺恭祝觀音佛祖出家紀念日暨捐贈儀式，被問到昨大巨蛋比賽散場時，捷運手扶梯未管制，造成民眾一直被推擠往下等危險情勢？蔣萬安表示，昨天大巨蛋首次舉辦中華職棒總冠軍賽，這是歷史上第一次湧入4萬多名觀眾與球迷，這絕對不只是台北的驕傲，也是全台驕傲。

蔣萬安提及，昨天「獅象大戰」吸引這麼多人潮，散場確實發生短時間湧入非常多民眾至捷運車站，「我也請捷運公司檢討，未來在大型賽事活動，一定是要超前部署。」北捷昨天也有成立指揮中心，並加派39名人力，短時間湧入這麼多人，當然也要提早做手扶梯等管制，今天捷運公司就會做相關安排跟管制。

李明賢19日於臉書發文指出，大巨蛋滿場4萬人潮散場時，因為人潮塞在捷運聯通道，電扶梯卻又沒即時管制或關閉，人流一直被推擠往下，這實在非常危險，還好沒發生意外；自己接獲陳情後，晚上也立即聯繫交通局與捷運公司，20日務必改善進場與散場動線，包括電扶梯管制與加派現場指揮人員，捷運公司也允諾會討論如何改善動線。

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