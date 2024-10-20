15歲少年無照奪3命　朋友受訪竟「嘻笑比YA」！網炸鍋：教育真失敗

▲15歲少年偷開外祖父休旅車失控衝撞，造成3人死亡。（圖／記者張君豪翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

近日台北一名15歲少年無照開車，衝撞東湖市場的臭豆腐小吃攤，釀成3死2傷悲劇，引起外界關注，媒體訪問肇事少年的同學，然而，後方的3名同學竟然開心比YA，讓許多網友傻眼直呼「現在教育到底多失敗」。對此，受訪的同學喊冤，「我的態度沒有輕視」，也不知道後方同學在嬉鬧。

有網友在Dcard發文，「三條生命沒有了，怎麼還笑得出來？」看了新聞受訪肇事者朋友的片段，發現後方的3位同學嘻嘻哈哈，對著鏡頭比YA，笑得很開心，似乎對朋友鬧出人命一事毫不關心，「後面三個人到底在笑什麼？有那麼好笑？看了一把火上來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友紛紛搖頭，「他們當下可能覺得媽我上電視了，無法控制激動的情緒所以笑出來，IG發個限動，虧一下肇事者朋友，博關注」、「物以類聚，沒聽過嗎」、「無聊當有趣，我不知道你是誰，但你同學老師都知道」、「連國小生都知道這種事情的嚴重性，朋友還比YA，可憐」、「把後面比YA的也找出來道歉吧，讓家長看看你家兒子的白目模樣」。

對此，受訪的同學在Threads發文澄清，「他6:10的車禍，我6:20幾分才到，現在我對他的所作所為也感到很無奈，沒想過他會做出這種事情」，採訪時並沒有輕視，也沒有嘲笑任何事情，後方3位同學的所作所為，完全不知情，「我跟他們只有學長學弟關係，看過彼此但並沒有過多交集，如果我知道我也會制止，我也是後來才看到的」。

同學強調，「我真的沒有嘲笑、輕浮於這件事情，我怎麼知道他們在後面鬧，我都一直面對鏡頭，根本不知道」，事後已跟家屬道歉了，「有跟其中一方的家屬道歉了，並解釋清楚沒有惡意嘲笑的意思」。