國道大型車「10個月內54起死亡車禍」　逾65%分心疲勞駕駛

▲國道大型車事故今年10個月內發生54起。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道大型車事故頻傳，根據高公局統計，今年1月到10月17日止，已發生54起死亡車禍，其中高達65%都是分心疲勞駕駛，成最大肇因。

8月30日凌晨3時31分國道1號北向256.9公里處，1輛貨櫃車自撞衝出護欄，致駕駛受傷、車流回堵約1公里，事故約花費近4小時方排除。9月3日上午8時10分國道1號南向196公里處，1輛小客車與1輛大貨車追撞，導致大貨車翻覆占用外側2車道，雖未造成傷亡但導致車流回堵約4公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，10月14日下午1時34分國道1號北向355.3公里處，1輛貨櫃車自撞護欄後側翻於內、中車道，致駕駛受傷、車流回堵約13公里，約花費3小時方排除。10月17日上午7時20分國道1號南向雲林系統出口轉台78西向匝道處，1輛砂石車因分心自撞並側翻於護欄上，致駕駛受傷，約花費1.5小時方排除。

高公局表示，上述事故不僅造成人員受傷及財損，更嚴重影響車流，增加社會成本；根據統計，今年截至10月17日，國道已發生54件死亡事故，其中大型載重車包括大貨車、聯結車共17件，占比達32%。

高公局分析肇事原因，最多為「分心疲勞駕駛」，占11件、65%。另外，國道常見有大型載重車自撞、翻覆或衝出邊坡之情形，影響行車安全及交通順暢甚鉅。

▲國道大型車事故今年10個月內發生54起。（圖／高公局提供）

由於大型載重車車體重心較高，操控及煞車性能不如小型車，且視線死角較多，駕駛若未注意周遭路況、未依速限行駛或操作不當，發生事故的風險即大幅提高。

高公局呼籲，行駛途中隨時注意周圍路況，勿分心做其他事，譬如使用手機、撿拾物品、雙手離開方向盤、觀看車內多媒體影音等；另不疲勞駕駛，養足精神再上路，若感疲勞，請儘速至服務區、休息站或下交流道休息；此外，貨物應正確裝載，平均置放、嚴密覆蓋、綑紮牢固，並注意長、寬、高度及重量限制，切勿超載，並應遵循速限，過彎減速。