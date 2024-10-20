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出生14天男嬰「換回一袋現金」　陸再爆販賣嬰兒事件

▲▼出生14天男嬰「換回一袋現金」　陸再爆販賣嬰兒事件。（圖／翻攝紅星新聞）

▲男嬰的母親才剛成年，因「男友跑了」決定販嬰。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《紅星新聞》近日踢爆了一起販賣嬰兒的案件，一名才出生14天的男嬰，在仲介的安排下被交易，換回一袋約15萬元人民幣（約65萬元新台幣）的現金。

這場交易發生在無錫江陰的一個交叉路口，兩輛汽車碰頭之後，一輛車停下，一輛車繼續行駛，過了10多分鐘後，兩車再次碰頭，買方下車拿出領養協議，賣方則有一名女性抱著一名男嬰。

雙方在仲介的見證下填寫了領養協議，並確定將男嬰以15萬元售出，其中一半給賣方，另一半則是仲介費用。

仲介事後向臥底的記者透露，這名男嬰的母親來自貴州，才剛成年，會將孩子出售，是因為男朋友跑了。從男嬰的出生證明上可以發現，男嬰10月6日出生，至今才短短14天而已。

▼仲介與賣家清算費用。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼出生14天男嬰「換回一袋現金」　陸再爆販賣嬰兒事件。（圖／翻攝紅星新聞）

仲介說，這種事情被抓住，參與交易的所有人都會被關3年，他自己要關5年，他背後的老闆則是「死緩」，所以必須非常小心，最好是用現金交易，並在交易結束後刪除所有訊息。

仲介還說，自己會「篩選」男嬰，本來有另一個嬰兒代售，但他不推薦購買，因為賣方什麼資料都沒有，沒有產檢、沒去過醫院，都不知道健不健康，真的出問題很麻煩。

仲介強調，自己是絕對不騙人，不找人代孕的，只負責販售已有的男嬰，「可以昧良心，不能喪良心！」仲介解釋，這們生意已經是「昧良心」，所以不能又「坑蒙拐騙」。

仲介說，今年他已經成功賣出10幾個嬰兒，最近每個月都成功2例，光是上個月就賺了8萬元（約35萬元新台幣）。

報導曝光後，當地警方表示，已經接獲報案，並已經介入調查，目前已抓獲部分涉案人員。

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